O trabalho mais perigoso e fácil de toda minha carreira, por Rafa Ribeiro

Por Rafael Ribeiro

Em outubro de 2023 o professor Melqui Galvão me contratou para fazer a Gestão de Performance dos atletas Mica e Diogo.

Imagine que, ao receber esse convite, a primeira coisa que pensei foi: EM TIME QUE ESTÁ GANHANDO NÃO SE MEXE!

O professor Melqui já fazia um brilhante trabalho de formação e de especialização para quem já está no topo. Um verdadeiro exército de excelentes jovens atletas. O Mica e o Diogo são dois fenômenos que, apesar de ainda muito jovens, já são supercampeões.

Para qualquer profissional, esse é um cenário bem perigoso e desafiador. Imagine se os atletas, em seus respectivos momentos prime, começam a perder após a minha entrada na equipe?

Quando questionei o Melqui, ele foi claro: eu sei que eles podem muito mais do que estão fazendo, por isso lhe trouxe aqui.

Logo que começamos, vi o quanto poderia agregar ao time em termos de ciência do esporte. Além de muita conversa e informações para analisar tudo, ainda passei três dias na casa do Melqui em Jundiaí, São Paulo.

Desde o início pedi a todos para ninguém publicar nada do que iríamos trabalhar. No alto nível, todo e qualquer detalhe deve ser considerado um segredo de estado, afinal, tudo pode se refletir em vantagem competitiva. E assim foi feito. Meu trabalho é em silêncio, nos bastidores e longe dos holofotes.

Mas, na prática, qual foi o meu trabalho?

A minha função é ser o Gestor de Performance. Ou seja, potencializar tudo que eles fazem ou querem fazer, através da análise de dados, da fisiologia e do planejamento. Um trabalho super detalhista, trabalhoso e complexo, mas que foi, sem sombras de dúvidas, o mais “fácil” de toda a minha carreira. O comprometimento e a disciplina que o Melqui e esses dois atletas têm tornaram a minha afirmação acima possível. Trabalhei com diversos campeões mundiais, mas meu trabalho não é necessário para a grande maioria se tornar ou mesmo ser um campeão. É apenas para aqueles que, como esse trio, realmente querem chegar no mais alto nível dos seus respectivos potenciais.

É um imenso prazer trabalhar com vocês. E que a temporada 2024 continue vitoriosa. Oss!