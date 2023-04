O discurso romântico de grande mestre Robson Gracie

Share it

No dia 1º de outubro de 2015, aniversário de grande mestre Helio Gracie, o Rio de Janeiro ganhou seu Dia Estadual do Vale-Tudo, em homenagem aos pioneiros do MMA em solo nacional, por iniciativa do deputado Andre Lazaroni.

Na ocasião, Robson Gracie relembrou histórias dos “tempos românticos” do esporte, sem luvas e sem categorias de peso e com duelos no estádio do Maracanã. Orador nato, o saudoso faixa-vermelha distribuiu na Assembleia lições sobre coragem, vontade e uma vida sem flertar com a frouxidão. Como seu pai Carlos ensinava, “recuar, nem para tomar distância.”

Robson recordou o dia em que seu pai e seu tio quiseram interromper uma luta sua, e o argumento rápido e eficaz que ele usou para seguir no combate. “Papai, se vocês pararem a luta eu vou ficar nu aqui. Se parar eu tiro a roupa”, lembrou, arrancando risos dos deputados na Alerj.

O Gracie leu por fim o que considerava seu legado e suas últimas palavras para a posteridade, onde também elogiou os gladiadores de seu tempo.

