O dia em que Léo Santos ensinou Jiu-Jitsu a Georges St-Pierre no ADCC

Um dos campeões mais completos e respeitados da história do MMA, o canadense Georges St-Pierre construiu uma história gloriosa no UFC.

Contudo, antes de se consagrar e se tornar um campeão dominante no octógono, St-Pierre se aventurou nos tapetes inóspitos do ADCC. Numa dessas, o canadense de mente aberta foi surpreendido por um faixa-preta brasileiro no ADCC 2005, disputado na tradicional Pirâmide de Long Beach, na Califórnia.

Nas quartas de final da categoria até 77kg, o já tarimbado Léo Santos surpreendeu GSP, de 24 anos, com uma técnica rara que arrancou um vendaval de aplausos do público presente no ginásio.

O atleta da Nova União encerrou sua participação com o quarto lugar na categoria. Na semifinal, o peso leve que atuou no UFC foi derrotado em luta equilibrada pelo craque Marcelo Garcia, que momentos depois se sagraria bicampeão do evento.

Assista ao vídeo a seguir e confira a vitória de Léo Santos sobre Georges St-Pierre – e não tente repetir isso em casa ou na academia sem a supervisão atenta de seu professor! Oss…