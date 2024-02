No Europeu de Gutemberg e Gabi, Mica fez de tudo para roubar a cena em Paris

Share it

O Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu aportou na cidade olímpica de Paris disposto a fazer cair alguns queixos dos franceses e forasteiros.

A lista de inscritos do torneio iniciado em 19 de janeiro tinha tudo para arrebatar a torcida, e conseguiu. No absoluto, Gutemberg Pereira quebrou a banca, nas áreas de luta do Institut du Judo (IJ), e ficou com o ouro duplo. Ele primeiro goleou Javier Barter por 12 a 0, passou por Mauricio Oliveira (que abriu para o amigo) e venceu a final jogando por cima de Pedro Machado, por 6 a 0.

No outro lado da chave, Pedro havia disparado um tiro certeiro no braço do sempre perigoso Guilherme Lambertucci. Lambertucci por sua vez fizera luta impecável contra o novato Rayron Gracie, quando raspou, passou direto para a montada e depois raspou de novo, vencendo Rayron por 11 a 0.

No desenrolar do peso pesadíssimo, Gutemberg Pereira estava atento, e finalizou Guilherme Lambertucci no triângulo.

Já no feminino, a faixa-preta Gabi Pessanha mostrou porque angariou fama de imbatível.

Na final do absoluto, a joia da Cidade de Deus no Rio puxou Thalyta Silva para a guarda fechada e atacou o armlock de ouro.

Antes contudo, Gabrieli fez luta parelha contra sua rival de longa data Yara Soares. Em duelo extremamente técnico, o empate permaneceu até o fim, com o 4 a 4 no placar, além de um par de vantagens para cada. Na decisão dos jurados, a lutadora da Infight avançou.

Já na final superpesado, Gabi e a ex-campeã mundial absoluta Tayane Porfírio protagonizaram uma batalha eletrizante, em que a rainha atual do Jiu-Jitsu defendeu bem um leglock para pegar as costas e vencer por 9 a 0.

Nos pesos, muitos momentos de brilho. Erich Munis venceu Rayron Gracie por 2 a 0 e, na final, goleou Anderson Kauan em ritmo insano. Rayron Gracie, contudo, fez sua estreia na faixa-preta com estilo: finalizou Eric Jasper no estrangulamento da montada, um clássico da família.

Kennedy Maciel levantou Paris com seu título, enquanto o polonês Adam Wardzinski emocionou seus alunos com uma virada incrível contra Fellipe Andrew.

No feminino, Jessica Caroline levantou a plateia ao suportar uma blitz frenética e cheia de recursos de Mayssa Bastos, e vencer por 2 a 0. A revanche das duas promete parar os estádios na temporada.

Mas o campeão de audiência do Europeu, com vídeos que juntaram centenas de milhares de espiadas no Instagram e YouTube, foi novamente Mica Galvão, com sua coleção de armlocks.

Mica venceu o peso médio após virar contra Andy Murasaki, que jogou fechadinho mas no final não resistiu ao ritmo louco de Mica.

Aprenda com o fluido campeão, no vídeo dos melhores momentos do lutador em Paris.

Confira os resultados oficiais das finais, a seguir.

Campeonato Europeu 2024

Paris, França

Janeiro de 2024

Resultados oficiais das finais da faixa-preta

Peso-Galo: Thalison Soares venceu Jonas Andrade por 5 a 2

Peso-Pluma: Meyram Maquiné estrangulou Anderson Duarte pelas costas

Peso-Pena: Kennedy Maciel venceu Alex Sodre por 2 a 1 nas vantagens (2 a 2 nos pontos)

Peso Leve: Elijah Dorsey venceu Espen Mathiesen por 2 a 0 nas vantagens

Peso Médio: Mica Galvão virou a luta e finalizou Andy Murasaki no armlock

Peso Meio-Pesado: Mauricio Oliveira e Wellington Alemão fecharam

Peso Pesado: Adam Wardzinski virou, montou em Fellipe Andrew e venceu por 9 a 0

Peso Superpesado: Erich Munis goleou Anderson Kauan por 26 a 0

Peso Pesadíssimo: Gutemberg Pereira venceu Yatan Bueno por 1 a 0 nas vantagens

FEMININO

Peso-Galo: Shelby Murphey venceu Giulia Gregorut por 5 a 2

Peso-Pluma: Jessica Caroline venceu Mayssa Bastos por 2 a 0

Peso-Pena: Margot Ciccarelli venceu Gabriela Pereira por 2 punições a 1 (2 a 2 nos pontos)

Peso Leve: Julia Alves venceu Vitória Vieira por 2 vantagens a 0

Peso Médio: Thalyta Silva venceu Ingridd Alves por desclassificação (golpe ilegal)

Peso Meio-Pesado: Aurelie Le Vern venceu Sabatha Lais por 13 a 0

Peso Pesado: Melissa Stricker venceu Izadora Cristina por 3 vantagens a 1 (4 a 4)

Peso Superpesado: Gabrieli Pessanha venceu Tayane Porfirio por 9 a 0 nos pontos