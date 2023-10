Neiman, Isaque, Cyborg… Confira os resultados completos do ADXC 1

O card preliminar do Abu Dhabi Extreme Championship (ADXC) começou com uma explosão de ação, apresentando cinco lutas emocionantes. Três delas terminaram em finalizações espetaculares, destacando Fellipe Andrew, que impressionou com um triângulo incrível contra Uanderson Ferreira, e a estreante de apenas 17 anos, Sarah Galvão, filha de André Galvão, que venceu por finalização no pescoço após uma luta intensa. O americano Dan Manasoui também se destacou ao finalizar Antônio Assef com uma chave de calcanhar em pouco mais de 1 minuto. O ADXC prometeu uma noite repleta de ação, e o card preliminar deixou claro que as expectativas estavam sendo superadas desde o início.

Superlutas têm equilíbrio e brilho de Porfirio após quase ser finalizada

As superlutas do evento trouxeram momentos emocionantes e confrontos equilibrados. Destaque para a luta entre Tayane Porfirio e Giovanna Jara, que por muito pouco não finalizou Tayane com um armlock no segundo round. Mas a ex-campeã mundial resistiu e conquistou a vitória após amplo domínio no round seguinte. A disputa entre Márcio André e Fabrício Andrey também foi notável, com uma decisão dividida dos juízes que refletiu o equilíbrio do duelo. Além disso, a luta entre Thalisson Soares e o árabe Zayed Alkatheeri também levantou a plateia. Mesmo com Soares vencendo por decisão unânime, o atleta da casa vendeu caro a derrota e foi ovacionado após a disputa.