Mestre Mansur e a lição de Helio Gracie para quem toma café

[ Milton Regis *]

É a combinação de diversos fatores que faz o lutador de Jiu-Jitsu estar pronto para ingressar no seleto clube dos faixas-pretas. Não ser adepto de uma bebida inofensiva como uma xícara de café, à primeira vista, pode não ser uma das exigências mais importantes, claro. Mas sim, para o professor Helio Gracie era.

Hoje faixa-vermelha nono grau, grande mestre Francisco Mansur

conta como o saudoso professor promoveu um dos ajustes na dieta dos alunos, e que vem contribuindo para mantê-lo ativo após os 80 anos.

Quando ainda era bebê, Mansur lembra, seu problema era com o

leite. Não saciado pelo leite materno, chorava a ponto de obrigar seus pais a tomar uma decisão difícil: o pequeno Francisco passou a ser alimentado com leite de égua. Na primeira vez, todos ficaram preocupados, pois o pequeno recém-nascido dormiu por mais de um dia. Acordou e voltou a dormir sem ao menos chorar.

A partir deste dia, passou a ser alimentado somente com o tal leite. “Aos 6 meses, eu já pesava 14 quilos”, lembra o faixa-vermelha. Cresceu saudável e nunca teve doença nenhuma, nem mesmo quando exposto diretamente a males comuns da época, como

catapora, sarampo e caxumba. Mansur só veio a entrar em um

hospital quando adulto – era policial e foi vítima de tiros.

Durante 35 anos como policial civil no Rio de Janeiro, ele seria alvejado 11 vezes entre ações e emboscadas.

Aos 15 anos, já exímio atleta de natação e de judô pela ACM,

passou a treinar com Helio Gracie após ler nos jornais da cidade a declaração do professor de que “todo judoca é frouxo”. Mansur não gostou e mesmo sem a autorização do professor, o japonês Nagashima, decidiu ir lá provar que não era frouxo. Helio Gracie curtiu a ousadia do rapagão, e deixou Mansur treinar.

Em pé de kimono, derrubou todo mundo, mas no chão se mostrou alvo fácil.

Helio e Mansur tornaram-se, com os anos de convívio grandes

amigos, antes, durante e depois de o pupilo abrir a academia Kioto – ele foi autorizado por Helio a usar o nome Gracie, mas acabou decidindo homenagear a antiga capital do Japão, país onde o Jiu-Jitsu floresceu.

Francisco Mansur recebeu a faixa-preta de Jiu-Jitsu diretamente das mãos do grande mestre em 1972. Não sem antes aprender uma lição importante do mestre.

Atento aos ensinamentos do irmão Carlos sobre alimentação natural, Helio Gracie sempre lembrava que nosso corpo é alcalino, e o café é altamente ácido. Com uma talagada de açúcar e bebido depois da refeição então, torna-se prejudicial à saúde. Como Helio dizia, mais do que um hábito, o cafezinho torna-se um vício.

Palavras do próprio Helio, em diálogo com Mansur:

– Você bebe café?

– Só de vez em quando.

– Beber café faz mal, é um vício, e vícios são calos na

personalidade de um homem.

Ou seja, para Helio Gracie, tornar-se um faixa-preta de Jiu-Jitsu significava bem mais do que lutar bem e conhecer as técnicas. Envolvia caráter, personalidade, não se curvar aos vícios e cuidar do corpo, 24 horas por dia.

Mansur deixou de lado o líquido fumegante naquele mesmo dia, e

não bebe até hoje.

* Milton Regis é professor de Jiu-Jitsu em Nova York e co-

organizador do campeonato Long Island Pride