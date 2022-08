Manuel Ribamar ganha inspiração com nascimento da filha e volta a brilhar

Share it

Da geração de 1993 de Manaus, Manuel Ribamar é um dos atletas mais talentosos e consistentes do esporte atualmente. No seu currículo, consta títulos no Campeonato Europeu, Pan e Mundial Sem Kimono.

Assíduo competidor desde novinho, Manuel precisou se reinventar depois de sete anos como faixa-preta. A motivação não era a mesma para seguir sua jornada até o nascimento da sua primeira filha, a Laurinha.

Agora com a nova integrante da família, Ribamar revela que sentiu uma felicidade enorme em voltar a competir. Só que desta vez tudo teria que ser diferente e ele fez. O primeiro passo foi ter um acompanhamento nutricional com Nathalia Chantre, além de ter mais sessões de treinos durante a semana.

“O nascimento da minha filha virou a chave na minha carreira! Olhei para trás e pensei que poderia fazer tudo diferente, quero que minha filha tenha orgulho de mim e um dia posso dizer que o pai dela foi campeão mundial e um grande atleta. Meu maior objetivo hoje é melhorar as minhas performances até o mundial do ano que vem, onde quero ser campeão no meu peso!”, reflete Ribamar, aos 29 anos.

No último fim de semana, no Austin Summer Open, Ribamar foi campeão absoluto e campeão no meio-pesado, ao vencer as disputas do sem kimono. A seguir, ele conta como foi o duelo contra Jaime na disputa pelo ouro da categoria sem kimono.

“Foi uma luta dura com muita movimentação e estratégia. O Jaime tem competido bastante e como estou de volta, eu queria muito lutar com alguém que está no ritmo para eu sentir como eu estou tecnicamente. Foi ótimo lutar com ele, além de ser uma revanche do Mundial Sem Kimono de 2018, onde perdi na decisão dos juízes”, relembra o campeão, que fez 3 lutas no total, sendo duas por finalização.

Ribamar vai voltar a lutar nos próximos meses e tem plano de disputar os torneios sem kimono da IBJJF também.