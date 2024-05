Léo Machado: 10 anos de sucesso ensinando e competindo nos EUA

Share it

Você está há dez anos nos Estados Unidos e há oito comanda academias de sucesso no Texas. O que de mais significativo você aprendeu ao longo dessa trajetória?

LÉO MACHADO: Aprendi a dar valor às amizades verdadeiras, respeitar pessoas com opiniões opostas. Ser uma pessoa mais calma e racional.

Você acabou de ser campeão no Baton Rouge Open da IBJJF. Qual é o segredo para manter a chama competitiva acesa?

Lutar faz parte do trabalho do professor. Quando o professor compete, ele se envolve mais com o esporte e se atualiza mais. Busca a vitória para servir como exemplo para seus alunos.

E qual é o segredo para competir de forma vitoriosa?

Treinar muito, não se acomodar. Aprender com todos independentemente da cor da faixa.

Algumas pessoas gostam de artes marciais mas têm receio de ingressar numa academia e praticar. O que você costuma dizer a essas pessoas?

O Jiu-Jitsu é um esporte que todos podem treinar. Serve para a pessoa que quer competir, treinar pesado, serve para a pessoa que olha mais como uma atividade física sem se forçar muito, serve como uma terapia mental, serve para defesa pessoal, serve muito bem para envolvimento social.

Embora esteja há uma década nos EUA, você sempre reverencia a sua formação no Brasil e o seu mestre em Juiz de Fora, Minas Gerais, o professor Ricardo Marques. Do que você mais sente falta do Brasil e o que mais admira em seu Mestrão?

Sinto muito falta da família e dos amigos do Brasil. Da comida também! Admiro o caráter do meu mestre, ele é meu formador no Jiu-Jitsu, carrego comigo os ensinamentos da pessoa dele comigo.