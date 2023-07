Copa Jiu-Jitsu Tribe: inspirando vidas e promovendo mudanças sociais

Share it

No dia 2 de julho de 2023, a cidade de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul, sediou a Copa Jiu-Jitsu Tribe, um evento dedicado a atletas de projetos sociais, com idades de 4 a 17 anos. Com a presença de quase 500 competidores, o evento se destacou pela sua grandiosidade e pelo propósito nobre de promover o desenvolvimento pessoal e social dessas crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Solidariedade em ação:

A Copa Jiu-Jitsu Tribe foi além da competição esportiva, pois também teve um importante aspecto social. Durante o evento, foram servidos 350 almoços de alta qualidade, oferecidos gratuitamente aos competidores de projetos. Além disso, o evento arrecadou 450 kg de alimentos, que foram destinados a projetos sociais locais, contribuindo para suprir as necessidades das comunidades mais carentes. Essa ação solidária demonstra o comprometimento da organização em ajudar aqueles que mais precisam.

Premiações de destaque:

Para tornar o evento ainda mais especial, os competidores foram agraciados com medalhas da Metalvest, uma empresa brasileira reconhecida nacional e internacionalmente pela qualidade de seus produtos. Essa premiação de alto nível proporcionou aos atletas uma experiência enriquecedora, incentivou e reconheceu o esforço e a dedicação de cada um deles.

Reconhecimento aos líderes sociais:

A Metalvest, em parceria com a empresa de kimonos BRAUS Fight, homenageou 19 líderes de projetos sociais com lindas placas. Essa iniciativa valorizou o trabalho desses profissionais, que dedicam seu tempo e esforço para impactar positivamente a vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Essa homenagem representa o reconhecimento merecido a esses verdadeiros heróis que contribuem para a construção de uma sociedade mais justa.

Jiu-Jitsu Tribe e seu impacto social:

A Jiu-Jitsu Tribe é uma ONG cofundada em 2010 pelo faixa preta sexto grau do mestre André Pederneiras, Gustavo Dantas. Seu principal objetivo é utilizar o jiu-jitsu como ferramenta de desenvolvimento pessoal e social para crianças e jovens em projetos sociais em situação de vulnerabilidade. A organização possui três vertentes: o trabalho voltado à saúde mental nos Estados Unidos; a sustentabilidade de projetos sociais; e o recém-criado Instituto Jiu-Jitsu Tribe, um centro de desenvolvimento pessoal com atividades físicas, cujo carro-chefe é o Jiu-Jitsu.

Papel do Instituto Jiu-Jitsu Tribe:

O líder do Instituto Jiu-Jitsu Tribe, localizado em Nova Hartz, é o faixa preta Leandro “Léo” Gonzaga. Além de promover eventos de alta qualidade para atletas de projetos sociais que muitas vezes não têm acesso, o objetivo principal do instituto é levantar fundos para garantir sua sustentabilidade. A partir de janeiro de 2024, o instituto iniciará aulas de educação socioemocional, educação financeira e oficinas profissionalizantes.

“Eu tenho o privilégio de viajar pelo Brasil conhecendo projetos sociais, e por Indicação do meu amigo José Luís, do Jiu-Jitsu na Estrada, eu conheci o trabalho do Léo. Um líder comunitário Incrível, e por causa do trabalho dele a nossa organização escolheu a cidade de Nova Hartz para ser a base da nossa organização no país. O “Léo” é o cara!”, diz Dantas.

Acompanhe o trabalho da Jiu-Jitsu Tribe nas redes sociais no Instagram @jiujitsutribe & @institutojiujitsutribe e ajude a Inspirar, Impactar e Melhorar a vida do próximo.