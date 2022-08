4 lições que aprendemos com Leandro Lo

Share it

Em 2015, o eterno ídolo Leandro Lo revelou quatro dicas para os leitores de GRACIEMAG evoluírem física, técnica e mentalmente no Jiu-Jitsu. Relembre a seguir:

1. A zona de conforto é sua maior rival

“Você não deve só jogar no seu melhor, tem de resistir a isso e jogar contra o que o seu companheiro de treino tem de melhor. Se ele tem uma ótima guarda, tente passar a guarda dele. Se ele passa muito bem, você puxa. É assim que você fica mais habilidoso.”

2. Saiba jogar em todas as áreas

“Ser capaz de lutar por cima e por baixo é essencial. Você não precisa ser o melhor da academia nos dois aspectos, mas é sempre bom atuar nos dois modos: guarda e passagem de guarda. É preciso treinar até ter uma base segura para não ser raspado, e da mesma maneira afiar a guarda para ser capaz de repor e raspar bem.”

3. A arte de treinar cansado

“Faça todos os treinos na academia sem descansar. Tente treinar sempre com os mais duros, os que trazem mais dificuldades para o seu modo de jogar. Mesmo quando estiver cansado, continue treinando. Não pare de se movimentar quando estiver cansando. Isso vai aumentar seu gás e vai aumentar sua visão de luta.”

4. Lute feliz

“Esteja sempre feliz quando for competir. Esteja ali pela razão de fazer o que você mais gosta, e não por obrigação. Lutar por lutar, estar lá por estar, faz o atleta perder o foco e a luta. Faça tudo com amor e com muita vontade.”