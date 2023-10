Tudo pronto para a estreia do ADXC

Share it

Após uma semana animada, com direito a coletivas de imprensa, treinos abertos, seminários, e, claro, a sempre aguardada cerimônica em que os guerreiros se encaram e confirmam o peso, Abu Dhabi já está pronta para receber a primeira edição do super ADXC.

“Estamos muito empolgados em oferecer o ADXC ao mundo das lutas e ao coração de Abu Dhabi. Este é um evento que tem como objetivo revolucionar o esporte, colocando os atletas no centro do espetáculo, reconhecendo que são eles os verdadeiros heróis. A dedicação e o talento desses lutadores merecem destaque, e é isso que faremos no ADXC. Estamos determinados a fazer deste evento um sucesso global. A partir de Abu Dhabi, o ADXC vai rodar o mundo, levando a emoção e o espírito do grappling para fãs em todo o planeta”, declarou H.E. Abdulmunan Al Hashemi, presidente da Federação UAEJJ.

Confira o card completo do show!

ADXC 1

Mubadala Arena, Abu Dhabi – UAE

October 20, 2023

Main Card

Neiman Gracie vs. Ben Henderson – No-gi Main event

Isaque Bahiense vs. Gustavo Batista – Gi Main Event

Marvin Vettori vs. Tarek Suleiman – No-gi Co-main Event

Roberto “Cyborg” Abreu vs. Anton Minenko – No-gi Co-main Event

Super Fights

Tayane Porfirio vs. Giovanna Jara – Gi Super Fight

Abdul-Kareem Al-Selwady vs. Islam Nader Reda – No-gi Super Fight

Fabricio Andrey vs. Marcio Andre – Gi Super Fight

Zayed Alkatheeri vs. Thalison Soares – Gi Super Fight

Marcin Held vs. Guram Kutateladze – No-gi Super Fight

Fellipe Andrew vs. Uanderson Ferreira – Gi Super Fight

Jonnatas Gracie vs. Natan Chueng – No-gi Super Fight

Nathalie Ribeiro vs. Luiza Monteiro – Gi Super Fight

“Big” Dan Manasoiu vs. Antonio Assef – No-gi Super Fight

Sarah Galvão vs. Vitoria Gabriella – Gi Super Fight