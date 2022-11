Isaque Bahiense e Janaína Lebre brilham no GP da IBJJF

Share it

Isaque Bahiense e Janaína Lebre brilharam na última sexta-feira, dia 28 de outubro, em Austin, no Texas. Enquanto Isaque confirmou o favoritismo e venceu o GP Meio-Pesado da IBJJF, Janaína Lebre surpreendeu no peso leve e conquistou o primeiro GP feminino da história da federação. Os vencedores embolsaram um gordo cheque de 10 mil dólares como premiação.

Isaque Bahiense foi dominante no GP Meio-Pesado. O atleta da Dream Art finalizou André Porfírio na kimura e superou Manuel Ribamar por duas vantagens, após o empate por 0 a 0 nos pontos, para vencer a competição.

Em sua luta de abertura no torneio, Isaque teve atuação irretocável diante de Porfírio. Ele conseguiu quedar o adversário, passou a guarda e finalizou na kimura com maestria.

Na final do GP, Isaque Bahiense mediu forças com Manuel Ribamar, que superou Ronaldo Junior na fase anterior. Apesar de não ter conseguido impor seu jogo, Bahiense anulou Ribamar e aproveitou as brechas do adversário para conquistar a vitória. O representante da Dream Art conseguiu duas vantagens após quase passar a guarda de Manuel em duas oportunidades. No entanto, Ribamar defendeu as posições e evitou que o rival vencesse com folga.

Na disputa pelo terceiro lugar, Ronaldo Junior bateu André Porfírio. A menos de um minuto do fim da luta, Ronaldo percebeu o cansaço do oponente e apertou o passo. O atleta da Atos pegou as costas e, em seguida, finalizou André Porfírio com um estrangulamento de lapela.

Entre as mulheres, Janaína Lebre desbancou as campeãs mundiais e teve performance arrasadora no GP Peso Leve feminino. Na semifinal, a atleta da Gracie Humaitá enfrentou a experiente Luiza Monteiro. As duas protagonizaram um duelo eletrizante, decidido nos detalhes. Janaína largou na frente ao conseguir uma raspagem no começo. Na sequência Monteiro respondeu e as atletas intensificaram a disputa de raspagens. Na reta final do embate, defendeu um leglock perigoso de Luiza e ficou por cima para marcar 8 a 6 e garantir o triunfo.

A atleta da Gracie Humaitá mediu forças contra Anna Rodrigues na final. Diante de uma competidora de altíssimo nível como Anna, Janaína Lebre teve performance do estado da arte para sair vitoriosa. Nas primeiras interações, Rodrigues puxou para a guarda e foi surpreendida pela rival de 23 anos. Lebre fez uma blitz para passar a guarda, girou para as costas, colocou os ganchos e abriu 4 a 0 com menos de um minuto de luta. Ciente da vantagem, Janaína puxou para a guarda e desacelerou o ritmo do combate. Anna Rodrigues não foi produtiva por cima e mal conseguiu trabalhar. Diante da iminente derrota, a atleta da Dream Art arriscou um ataque na chave de pé, mas Lebre defendeu, ficou por cima e fez 6 a 0 para liquidar a fatura.

Tainan Dalpra marca 14 e 0 e finaliza na superluta

As superlutas de kimono também sacudiram a competição. Atual bicampeão mundial no peso médio, Tainan Dalpra não tomou conhecimento de Rodrigo Lopes. O prodígio da AOJ marcou 14 a 0, progrediu nas posições e finalizou Rodrigo no armlock para boletar o triunfo.

Quem também teve desempenho dominante foi Fellipe Andrew. O representante da Alliance acionou o modo rolo compressor e anulou Roosevelt Sousa. Roosevelt, todavia, largou em vantagem ao raspar o oponente a partir da 50/50. Em seguida, Fellipe respondeu à altura ao raspar e pegar as costas. Instantes depois, Souza conseguiu voltar para a guarda-fechada, mas já estava em desvantagem no placar. Nos minutos finais, Fellipe Andrew conseguiu outra raspagem de guarda-laçada, pegou as costas de Roosevelt e estrangulou o adversário com as lapelas para sair vitorioso.

Jonnatha Alves e Mathias Luna travaram um duelo monótono e equilibrado. Grande parte da luta foi disputada na guarda 50/50, com direito a uma série de raspagens para ambos os lados. Após o empate por 10 a 10 nos pontos, Jonnatha levou a melhor na decisão dos árbitros.