Turris Invitational vai fazer homenagem especial à Família Gracie

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No dia 14 de novembro, a Upper Arena, no Rio de Janeiro, recebe a primeira edição do Turris Invitational, evento que nasce com proposta inovadora: oferecer aos atletas das faixas coloridas uma competição com estrutura profissional, premiação recorde, e transmissão ao vivo com qualidade de cinema e visibilidade nacional e internacional.

“Trata-se de um novo padrão para o Jiu‑Jitsu de base e alto rendimento”, explica Eduardo Turris, promotor do evento. “Um grande espetáculo dedicado a atletas que, apesar de já terem currículos de elite, muitas vezes não encontram palcos à altura do seu potencial.”

O evento será composto por um GP No‑Gi com 16 atletas, todos faixas coloridas, e por lutas casadas com e sem kimono, abrangendo categorias que vão do Kids ao Master.

“A proposta é simples, mas revolucionária: tratar atletas de faixa azul, roxa e marrom com o mesmo respeito, visibilidade e estrutura que tradicionalmente são reservados aos faixas‑pretas.”

O evento também está preparando uma homenagem especial à Família Gracie, em reconhecimento à importância do clã para o desenvolvimento e a expansão do Jiu-Jitsu no Brasil e no mundo.

“Vamos contar com a presença de importantes membros da Família Gracie no dia do show, entre eles a Carla Gracie, o Charles, a Debora, o Neiman e o Robsinho. Além deles, diversos outros membros da Família estão sendo convidados e aguardamos as respectivas confirmações de presença”, avisa Turris.