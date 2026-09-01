Turris Invitational: revanche coloca dois talentos da nova geração frente a frente no Jiu-Jitsu sem kimono

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Um confronto recente já deixou suas marcas, mas agora o cenário será diferente. Júlio César Suzigan Martins e Mateus Alexandrino dos Santos Martins voltam a se enfrentar no Turris Invitational, no dia 14 de novembro, em uma luta casada No Gi entre faixas-marrons. O reencontro coloca frente a frente dois atletas de alto nível, acostumados a treinar em equipes de referência e a buscar espaço entre os grandes nomes da nova geração.

Júlio começou no Jiu-Jitsu aos oito anos, em um pequeno projeto de sua cidade, inspirado pelo pai. Hoje, integra a Ágora, equipe comandada por Diogo “Baby Shark” Reis, e chega ao evento com um currículo expressivo: é tricampeão Mundial da IBJJF, octacampeão Brasileiro e campeão da seletiva do ADCC. “Meu foco ainda está no ADCC (que ocorre nos dias 12 e 13 de setembro na Polônia), mas já mentalizo como será a preparação braba para o Turris Invitational.”

A relação com Baby Shark também ganhou um novo capítulo com a criação da Ágora, e Júlio destaca a importância de trabalhar ao lado do novo líder. “Diogo é uma das poucas pessoas que posso chamar de amigo. Sorte a minha que, além de amigo, ele é um dos caras mais técnicos do nosso esporte. Ele tem sido um ótimo líder.”

Do outro lado estará Mateus Alexandrino, atleta da Alliance Vila Olímpia. Faixa-marrom, ele treina com o tricampeão Mundial Michael Langhi e com Marcus Scooby, além de fazer o trabalho de No Gi com Rafa Okada. Campeão Mundial, bicampeão Pan-Americano e campeão Brasileiro da IBJJF, Mateus aposta em uma preparação focada no ritmo e no desenvolvimento do próprio jogo. “Estou treinando No Gi todos os dias e o meu foco está sendo ajustar o meu jogo sem pano, pensando em mim e não exclusivamente no meu adversário.”

Mateus sabe que terá pela frente um atleta que gosta de impor intensidade e chegar às suas melhores posições. Por isso, pretende evitar que Júlio consiga estabelecer o ritmo que costuma ditar seus combates.“Sei que ele é um atleta que coloca muito ritmo em suas melhores posições, então não quero que ele se encontre na luta.”

O ingrediente extra está no fato de os dois já terem se enfrentado este ano. Júlio reconhece a qualidade do adversário, mas chega ao reencontro confiante em repetir o resultado anterior. “Tenho muito respeito pelo trabalho dele. Já nos enfrentamos esse ano e minha expectativa é ter o mesmo resultado da luta passada”, concluiu.

A primeira edição do Turris Invitational vai contar com lutas casadas com e sem quimono e disputas para as categorias Kids, juvenil, adulto e master. O card também contará com um GP No Gi com premiação em dinheiro reunindo atletas das categorias juvenil e adulto. O campeão receberá R$ 3 mil, o vice-campeão ficará com R$ 1,5 mil e o terceiro colocado levará R$ 500.