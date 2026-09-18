Turris Invitational: histórias de superação no Jiu-Jitsu se encontram em duelo de kimono

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O caminho até o tatame do Turris Invitational, que estreia no dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro, não foi linear para João Ramiro Lopes Krett e Gabriel Moura. Os dois tiveram contato com o Jiu-Jitsu ainda crianças, passaram por períodos longe das competições e, em momentos diferentes, encontraram motivos para voltar. Agora, as histórias de recomeço se cruzam em uma luta casada de kimono.

João começou no Jiu-Jitsu aos três anos, influenciado pelo pai, e entrou no universo das competições ainda criança. Depois de enfrentar dificuldades e a pressão por resultados, acabou se afastando completamente do esporte por seis anos. Nesse período, chegou a sonhar em ser jogador de basquete, mas a paixão pelo tatame falou mais alto.

Em 2023, voltou a competir e foi campeão. No ano seguinte, repetiu o resultado e permaneceu invicto na categoria. Hoje, o Jiu-Jitsu voltou a ocupar o centro de sua vida. “Em 2023, voltei a competir e fui campeão do ano. Em 2024, também fui campeão, permanecendo invicto na categoria”, conta o faixa-roxa de Jiu-Jitsu, que encara o Turris Invitational como mais um passo na busca pelo sonho de viver do esporte.

Gabriel também começou cedo, aos sete anos, acompanhando o pai nos treinos. Primeiro no judô e depois no Jiu-Jitsu, encontrou rapidamente o gosto pelas competições, mas também passou por um período de afastamento. Incentivado pela família, voltou aos treinos e, depois de conquistar uma vitória em seu retorno às competições, percebeu que queria levar o esporte a sério.

A mudança para Jundiaí foi outro passo importante nessa trajetória. “O Jiu-Jitsu deixou de ser apenas uma atividade que eu fazia e passou a fazer parte da minha vida”, relembra Gabriel, que é faixa azul da arte suave.

Um novo capítulo no Turris Invitational

Agora, os dois chegam ao Rio de Janeiro com a missão de transformar suas histórias de recomeço em desempenho dentro do tatame. A luta promete colocar frente a frente dois atletas que conhecem o caminho da competição e chegam em busca de mais um passo na carreira.

Para João, estar no Turris Invitational representa justamente a oportunidade de mostrar o resultado de todo esse processo. “Minha obsessão por ser melhor e viver da arte marcial aumenta a cada vez que luto em grandes campeonatos e conheço pessoas que sempre admirei.”

Gabriel, por sua vez, encara o momento como parte de uma caminhada que, segundo ele, ainda está apenas começando. “Sei que ainda tenho muito para aprender e muitos objetivos para conquistar, mas gosto de pensar que estou construindo tudo isso passo a passo.”

A primeira edição do Turris Invitational vai contar com lutas casadas com e sem quimono e disputas para as categorias Kids, juvenil, adulto e master. O card também contará com um GP No Gi com premiação em dinheiro reunindo atletas das categorias juvenil e adulto. O campeão receberá R$ 3 mil, o vice-campeão ficará com R$ 1,5 mil e o terceiro colocado levará R$ 500.