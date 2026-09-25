Turris Invitational: 103 competições, uma virada e um novo desafio no Jiu-Jitsu

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Algumas histórias começam no tatame ainda na infância e seguem por caminhos diferentes até chegar a um mesmo ponto. É o caso de Pedro Henrique Chagas Valim e Kauan da Silva Gallinaro, que construíram trajetórias distintas no Jiu-Jitsu e agora terão pela frente um novo capítulo no Turris Invitational, que acontece no dia 14 de novembro no Rio de Janeiro, em uma luta casada de kimono na faixa-roxa.

Aos 18 anos, Pedro Henrique já acumula uma impressionante experiência competitiva. Natural de Três Corações (MG), ele começou a treinar aos sete anos, na GFTeam, e desde então disputou 103 competições. São 67 medalhas de ouro, além de títulos brasileiros, sul-americanos, mundiais e pan-americanos por diferentes organizações. Atualmente, o atleta representa a Gracie Barra Lavras.

“Sempre levei o esporte com muita dedicação e levo muito a sério a preparação física, técnica e mental. Tenho objetivos grandes no esporte e na vida e continuarei trabalhando duro para alcançá-los”, afirma Pedro.

Do outro lado estará Kauan Gallinaro, que teve os primeiros contatos com o esporte ainda criança, passando pelo judô antes de encontrar no Jiu-Jitsu sua grande paixão. Aos nove anos, já havia conquistado títulos no Internacional Kids, na Califórnia, e no NAGA, em Las Vegas. Depois de uma pausa nas competições de Jiu-Jitsu e uma passagem pelo MMA amador, retornou ao tatame aos 15 anos e precisou reconstruir sua trajetória competitiva. Esse processo ganhou força em 2026, justamente quando os resultados começaram a aparecer com mais frequência.

“2026 foi o ano da virada, o ano em que os resultados começaram a ser positivos e eu comecei a me destacar. Agora, como nunca, eu quero finalizar todo mundo, ser o melhor e mostrar para todos que o ‘segredo’ é treinar incansavelmente até as coisas começarem a dar certo”, destaca Kauan.

A primeira edição do Turris Invitational vai contar com lutas casadas com e sem quimono e disputas para as categorias Kids, juvenil, adulto e master. O card também contará com um GP No Gi com premiação em dinheiro reunindo atletas das categorias juvenil e adulto. O campeão receberá R$ 3 mil, o vice-campeão ficará com R$ 1,5 mil e o terceiro colocado levará R$ 500.