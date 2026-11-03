Tudo pronto para o World Pro 2026 em Abu Dhabi

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O calendário do Jiu-Jitsu internacional ganha ainda mais emoção conforme a edição 2026 do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Cup se aproxima, um dos eventos mais tradicionais e prestigiados da modalidade.

Todos os anos, atletas de elite de diferentes partes do mundo se reúnem nos Emirados Árabes Unidos em busca de títulos, reconhecimento e da oportunidade de medir forças contra alguns dos melhores competidores do planeta.

A edição 2026 vai rolar entre os dias 9 e 21 de novembro, na tradicional Mubadala Arena. A programação geral inclui:

. Amador (9 e 10 de novembro).

. Youth (11 a 13 de novembro).

. Masters (17 e 18 de novembro).

. Profissionais (19 a 21 de novembro).

O super evento árabe distribui mais de 800 mil dólares em premiação e, claro, a nova geração do Jiu-Jitsu vai tentar destronar os atuais reis da competição. Veja quem se consagrou na edição de 2025 entre os homens:

. Até 56kg: Thalison Soares.

. Até 62kg: Zayed Alkatheeri.

. Até 69kg: Sebastian Serpa.

. Até 77kg: Lucas Protásio.

. Até 85kg: Uanderson Ferreira.

. Até 94kg: Fellipe Andrew (foto).

. Até 120kg: Alexander Sak.

No cenário feminino, a divisão das faixas-pretas e marrons combinadas eleva a competitividade ao limite, tendo Yara Soares (foto) como a grande força a ser batida nas categorias pesadas. Veja quem venceu em 2025 e vai defender o posto de campeã este ano:

• Até 49 kg: Grasielle Brandão.

• Até 55 kg: Gabriela Pereira.

• Até 62 kg: Lillian Marchand.

• Até 70 kg: Sabatha Laís.

• Até 95 kg: Yara Soares.

Fique atento, tenaz leitor(a). A contagem regressiva já começou, e a cobertura completa do World Pro 2026 você acompanha nas mídias da GRACIEMAG.