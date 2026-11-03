Tudo pronto para o World Pro 2026 em Abu Dhabi

O calendário do Jiu-Jitsu internacional ganha ainda mais emoção conforme a edição 2026 do Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Cup se aproxima, um dos eventos mais tradicionais e prestigiados da modalidade.
Todos os anos, atletas de elite de diferentes partes do mundo se reúnem nos Emirados Árabes Unidos em busca de títulos, reconhecimento e da oportunidade de medir forças contra alguns dos melhores competidores do planeta.
A edição 2026 vai rolar entre os dias 9 e 21 de novembro, na tradicional Mubadala Arena. A programação geral inclui:
. Amador (9 e 10 de novembro).
. Youth (11 a 13 de novembro).
. Masters (17 e 18 de novembro).
. Profissionais (19 a 21 de novembro).
O super evento árabe distribui mais de 800 mil dólares em premiação e, claro, a nova geração do Jiu-Jitsu vai tentar destronar os atuais reis da competição. Veja quem se consagrou na edição de 2025 entre os homens:
. Até 56kg: Thalison Soares.
. Até 62kg: Zayed Alkatheeri.
. Até 69kg: Sebastian Serpa.
. Até 77kg: Lucas Protásio.
. Até 85kg: Uanderson Ferreira.
. Até 94kg: Fellipe Andrew (foto).
. Até 120kg: Alexander Sak.
No cenário feminino, a divisão das faixas-pretas e marrons combinadas eleva a competitividade ao limite, tendo Yara Soares (foto) como a grande força a ser batida nas categorias pesadas. Veja quem venceu em 2025 e vai defender o posto de campeã este ano:
• Até 49 kg: Grasielle Brandão.
• Até 55 kg: Gabriela Pereira.
• Até 62 kg: Lillian Marchand.
• Até 70 kg: Sabatha Laís.
• Até 95 kg: Yara Soares.
Fique atento, tenaz leitor(a). A contagem regressiva já começou, e a cobertura completa do World Pro 2026 você acompanha nas mídias da GRACIEMAG.