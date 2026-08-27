Soldiers e Checkmat entram em rota de colisão no Turris Invitational

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De um lado, um atleta que acaba de vestir uma nova camisa e terá pela frente seu primeiro grande desafio representando a Soldiers. Do outro, um competidor que transformou o Jiu-Jitsu em ponto de virada na vida e chega embalado por uma temporada de grandes resultados. Pablo Rosales e Caio Leite de Albuquerque se enfrentam em uma luta casada de kimono, na faixa-roxa, no Turris Invitational, dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro.

Caio começou no Jiu-Jitsu aos 13 anos, em Manhuaçu, interior de Minas Gerais. Acima do peso e enfrentando problemas com bullying, encontrou no esporte uma mudança de perspectiva. Apenas quatro meses depois de começar a treinar, conquistou o Brasileiro Kids e decidiu que queria construir sua vida no esporte.

A caminhada, porém, teve momentos difíceis. Depois de quase dois anos sem conquistar um campeonato no início da faixa-azul, Caio viveu uma grande virada. No ano passado, conquistou mais de 15 medalhas de ouro e terminou como campeão de cinco rankings diferentes. Agora, o atleta da Checkmat chega ao Turris com uma meta clara: vencer e, se possível, sair com o bônus de finalização da noite. “Eu espero sair com a vitória e com o bônus de finalização da noite.”

Do outro lado estará Pablo Rosales, que vive um novo momento na carreira. Recém-chegado à Soldiers, equipe liderada pelo tricampeão mundial absoluto Erich Munis, o faixa-roxa fará seu primeiro grande evento representando o time. A mudança também trouxe uma nova rotina de treinos e um ambiente que, segundo Pablo, tem sido fundamental para sua preparação. “A energia da academia é incrível, um ambiente muito cristão e muito agradável. Saber que eu estou do lado dos melhores do mundo é muito gratificante.”

Pablo conta que começou imediatamente a preparação para o confronto e que, desde o momento em que aceitou enfrentar Caio, colocou o duelo como prioridade. Antes da Soldiers, o atleta fazia parte da equipe de Melqui Galvão, mas decidiu deixar o time após os acontecimentos envolvendo o treinador.

Agora, com Soldiers e Checkmat frente a frente, o confronto coloca dois faixas-roxas em momentos distintos, mas com a mesma ambição: aproveitar a oportunidade oferecida pelo Turris Invitational para mostrar seu Jiu-Jitsu em um grande palco.

A primeira edição do Turris Invitational vai contar com lutas casadas com e sem quimono e disputas para as categorias Kids, juvenil, adulto e master. O card também contará com um GP No Gi com premiação em dinheiro reunindo atletas das categorias juvenil e adulto. O campeão receberá R$ 3 mil, o vice-campeão ficará com R$ 1,5 mil e o terceiro colocado levará R$ 500.