Saúde, Jiu-Jitsu e ensinamentos: mestre Gracie explica por que jamais abriria uma sorveteria para ganhar a vida

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Perto de completar 70 anos, o mestre faixa vermelha-e-branca Crolin Gracie costuma distribuir boas lições nas entrevistas, resenhas e podcasts de que participa, de sua casa em meio à natureza de Santa Catarina.

Em conversa recente, Crolin refletiu sobre os ensinamentos que colheu em vida do grão-mestre Carlos Gracie, e como o exemplo do pai moldou diversos aspectos de sua vida.

“Aprendi com meu pai, Carlos Gracie, que o caminho fácil quase nunca é o melhor caminho. O que a gente deve sempre é perseguir o caminho do bem”, disse o irmão mais novo de Carlos Gracie Junior.

Mestre Crolin deu um exemplo profissional:

“Aprendi com a vida de meu pai que devemos buscar ser bem-sucedidos, mas em primeiro lugar é preciso checar se não estamos fazendo mal ao planeta e às outras pessoas. Que não estamos prejudicando os semelhantes, e se nosso trabalho ou vocação terá como consequência um efeito positivo nos outros.”

O faixa vermelha-e-branca então arrematou:

“Como filho de um mestre tão determinado em fazer o bem nesse plano terrestre, não abro mão de meus princípios. Jamais, por exemplo, montaria uma loja de sorvetes para ganhar dinheiro. E por que não? Porque aprendi desde cedo em casa que o açúcar faz muito mal para as pessoas. Como eu vou influenciar as pessoas e os jovens a comer doce? Nada contra quem vende sorvete. É que no meu caso particular, tenho total consciência de que aquilo faz mal, logo isso passa a fazer parte dos meus princípios. Se eu trabalho com alguma coisa em que não acredito, isso me incomoda, me faz mal mesmo. Pois vai contra tudo o que eu creio, e não combina com meus princípios morais. Era o que meu pai ensinava para a gente: mentir, enganar e prejudicar nossos irmãos de planeta é a pior postura possível. Existe um caminho do bem, fácil de enxergar. Cabe a nós tentarmos seguir nele.”