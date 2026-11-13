Rodolfo Vieira destaca valorização do ACBJJ 23 e projeta duelo com André Sergipano: “Minha essência não muda”

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Rodolfo Vieira está de volta às competições de grappling e tem vários motivos para comemorar essa oportunidade. Lutador do UFC, tetracampeão mundial de Jiu-Jitsu e campeão do ADCC, o faixa-preta será uma das atrações do ACBJJ 23, que ocorre hoje (13) na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Seu adversário será André “Sergipano” Muniz, ex-lutador do UFC, em um confronto que coloca frente a frente dois atletas com forte ligação com o Jiu-Jitsu e experiência no MMA.

Ao explicar o que o motivou a aceitar o desafio, Rodolfo foi direto e não escondeu que a valorização financeira oferecida pelo evento teve papel importante na decisão. O brasileiro também destacou a oportunidade de voltar a competir no grappling, manter-se ativo e lutar diante de familiares e amigos em sua cidade.

“Claro que a primeira foi o dinheiro. Não vou ser hipócrita de dizer que essa não foi a primeira coisa que me motivou a fazer essa luta, porque realmente o evento está pagando muito bem a gente, está valorizando demais os atletas. A segunda foi o fato de eu estar mais ativo no cenário competitivo e também estar tendo que treinar Jiu-Jitsu, coisa que, quando a gente está treinando para uma luta de MMA, acaba não dando tanta ênfase”, revelou.

O retorno às competições também tem reflexos positivos em sua preparação para o UFC. Segundo Rodolfo, voltar a dedicar mais tempo ao Jiu-Jitsu permite aprimorar justamente uma das principais armas de seu jogo, além de contribuir para o desenvolvimento de outras áreas necessárias ao MMA. “Isso acredito que só me traz benefício, dando mais foco ao que eu faço de melhor, que é o Jiu-Jitsu. A gente tem que treinar mais o wrestling, então isso acaba me ajudando”, explicou.

Preparação específica para o grappling

Rodolfo explicou que não precisou mudar sua essência como lutador, mas teve que direcionar os treinamentos para as exigências específicas de uma competição de grappling. Ele lembrou que a preparação para o MMA costuma priorizar determinadas posições, especialmente o trabalho por cima, enquanto o Jiu-Jitsu competitivo exige atenção a diferentes situações de luta.

O brasileiro contou que inicialmente estava se preparando para enfrentar Kelvin Gastelum, mas, após a mudança de adversário, terá pela frente André Muniz. Mesmo com a alteração, o foco permanece no desenvolvimento de um jogo completo.

“Não tive que fazer nenhuma adaptação. Na verdade, o que tive que fazer foi voltar a focar no grappling, porque é totalmente diferente o tipo de jogo que faço no MMA para o que vou fazer numa luta de grappling. Quando você se prepara para uma luta de MMA, o objetivo é cair por cima. Já para o grappling, trabalhei bastante guarda, ataques por baixo, além do jogo por cima e das quedas”, detalhou.

Apesar de não sentir propriamente falta de competir no grappling, Rodolfo reconhece a importância desse tipo de experiência para manter o ritmo competitivo. O atleta também destacou a adrenalina e o nervosismo que acompanham cada apresentação, sensações que considera importantes para continuar evoluindo.

“Eu não sinto falta de competir grappling, mas sei que me faz bem, porque me coloca num ritmo de competição. Me faz estar mais ativo e sentir aquela adrenalina que sempre acho que não vou sentir, pelo fato de ter lutado muito de kimono e um pouco mais sem kimono. Mas, ainda assim, eu sinto a adrenalina, aquele nervosismo”, contou.

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Essência permanece a mesma

Sobre o formato apresentado pelo ACBJJ, Rodolfo elogiou a proposta do Battle Grappling e afirmou que tem acompanhado as disputas. O lutador, no entanto, admitiu que ainda não havia lido os detalhes das regras específicas de seu confronto com André Muniz. Independentemente das particularidades do regulamento, o tetracampeão mundial garante que pretende manter as características que marcaram sua trajetória no Jiu-Jitsu.

“Eles estão vindo com um formato bem diferente em relação às regras. Esse Battle Grappling é um formato que achei maneiro, bem dinâmico, chama bastante a atenção e gosto de assistir. Mas, sobre as regras da minha luta, confesso que ainda não li. Independentemente do que eu encontrar lá, minha essência não vai mudar. Minha forma de lutar não vai mudar”, afirmou.

Rodolfo também fez uma reflexão sobre as mudanças naturais de sua carreira e da passagem do tempo, mas garantiu que a mentalidade competitiva continua intacta. “Eu sei que não sou o Rodolfo que era em 2013, 2014 e 2015. Mas minha essência não muda, meu espírito não muda. Vou para essa luta com o mesmo foco que sempre tive em todas as minhas lutas: chegar lá, impor meu jogo e buscar ganhar antes do tempo acabar”, concluiu.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos no site: https://app.smilein.com.br/event/293

CARD COMPLETO:

ACBJJ 23

Arena Carioca, Rio de Janeiro

Sexta-feira, dia 13 de novembro

100kg: Rousimar Palhares x André Galvão

100kg: Rodolfo Vieira x Andre Sergipano

100kg: Kelvin Gastelum x Herdeson Batista

80kg: Edson Barboza x Rashid Magomedov

60kg: Diogo Reis x Bruno Borges

90kg: Rinat Fakhretdinov x João Zeferino

100kg: Antônio Cara de Sapato x Ivan Shtyrkov

70kg: Yusup Saadulаеv x Ary Farias

80kg: Gleison Tibau x Philip Rowe

90kg: Felipe Costa x Eldar Sayidov

100kg: Kamil Guseinov x Cláudio Ribeiro

80kg: Jonnatas Gracie x Islam Mamilov

80kg: Askhab Zulaev x Joilton Peregrino

80kg: Daniel Willycat x Raisov Yusuf

+80kg: Guilherme Augusto x Yatan Bueno

-80kg: Elijah Dorsey x Gabriel Galvão

80kg: Elves Brener x Natan Schulte

100kg: Rider Zuchi x Vinicius Liberati