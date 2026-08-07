Relembre a insana montada do “azarão” Roger Gracie contra Demian Maia em 2002

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A turma da Gracie Barra não chegou de brincadeira naquele Campeonato Brasileiro de Equipes, em São Paulo, em 2002, e escalou uma constelação para tentar uma boa pontuação e faturar o evento no geral. Para tal, selecionou um septeto das galáxias na divisão faixa-marrom e preta adulto, no peso pesado (acima de 73kg) – sem falar em Ryan, do lado de fora, incentivando a tropa.

Eram eles: Marcio “Pé de Pano” Cruz, Alexandre “Café” Dantas, Jeferson Moura, Roberto “Gordo” Correa, a revelação paulista Fabio Leopoldo e o tratorzinho Hugo Carrioni. E, como ainda restava uma vaga, o time de Carlos Gracie Junior deu aquela moral maravilhosa para a joia da equipe: o faixa-marrom Roger Gracie.

Do outro lado, contudo, a Alliance jogava em casa, e estava pronta para papar tudo. O rei absoluto de 1999 e 2000 Rodrigo “Comprido” Medeiros liderava um esquadrão com Fernando Augusto “Tererê”, Demian Maia, o guardeiro-réptil Eduardo Telles, Daniel Amabile e Rodrigo Botti, além do rápido e levinho Marcelinho Garcia.

Alexandre Café fez luta perfeita contra Marcelo, mineiro radicado em Sampa, mas a movimentação que roubou a cena seria mesmo no confere do astro local Demian Maia com a revelação da família Gracie – com direito a Roberto “Jason” Godoi na arbitragem.

Quatro anos mais velho e ainda longe do estrelato no ADCC e no UFC, Demian, 24 anos, levou diversos perigos contra Roger, menos graduado porém mais faminto. E o Gracie cheio de pernas, no fim, mostrou a que veio – e a que viria e o que pretendia mostrar ao mundo – até se aposentar dos campeonatos de pano em 2017.

Confira aquela e outras batalhas do Cobertor da família Gracie, aqui. A insana luta com Demian é a última do saboroso cardápio, ali aos 27min do vídeo.

Para os resultados completos daquele Brasileiro de Equipes da CBJJ, relembre aqui.