Rei do Rio da FJJRio consagra campeões e movimenta a reta final do Estadual

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O Rei do Rio, penúltima etapa do Campeonato Estadual da FJJRio, movimentou a Arena Carioca no último sábado (24) e reuniu atletas de diferentes equipes nas disputas com e sem kimono, além das competições Kids. Na classificação geral por equipes, a Carlson Gracie conquistou o título no Gi, enquanto a Nova União ficou com a primeira colocação no No Gi. Entre os mais jovens, a Rio BJJ garantiu o lugar mais alto do pódio.

Nas disputas de kimono, a Carlson Gracie terminou na liderança da classificação geral, seguida pela GFTeam, em segundo lugar, e pela Rio BJJ, que completou o pódio na terceira posição. Já no No Gi, a Nova União ficou com o título por equipes, com a RFT na segunda colocação e a Gracie Humaitá em terceiro. Na disputa Kids, a Rio BJJ foi a grande campeã, seguida pela Gracie Barra e pela GFTeam.

Nelson Raggio e Luana Silva brilham de kimono

Nas disputas individuais de kimono, um dos principais destaques foi Nelson Raggio, da Raggio BJJ. O faixa-preta conquistou o título do absoluto adulto, categoria que reúne atletas de diferentes pesos, e ainda terminou na terceira colocação no super-pesado, demonstrando competitividade em duas das disputas mais exigentes do campeonato.

No feminino adulto faixa-preta, Luana Silva de Carvalho, da Gracie Humaitá, teve um desempenho de destaque ao conquistar o ouro duplo. A atleta garantiu os títulos nas categorias peso-pesado e absoluto, consolidando sua participação entre os grandes nomes desta edição do Rei do Rio.

Cristiano Nunes e Thayene Faria se destacam no No Gi

Sem kimono, o título do absoluto adulto faixa-preta ficou com Cristiano Nunes de Morais, representante da GFTeam. O resultado colocou o atleta entre os principais destaques individuais da competição na modalidade.

No feminino, Thayene Faria, da Resgate Jiu-Jitsu, conquistou o título do absoluto adulto, reunindo as faixas roxa, marrom e preta em uma disputa que colocou frente a frente atletas de diferentes níveis de graduação.

A temporada da FJJRio chegará ao fim nos dias 5 e 6 de dezembro, na Arena Carioca, com a realização da Copa Rolls Gracie, última etapa do Campeonato Estadual de 2026. O evento será decisivo para a definição do ranking, consagrando os campeões da temporada nas disputas individuais e por equipes.