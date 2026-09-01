Quais as finalizações mais marcantes da história do octógono? UFC elege as 100 melhores

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O Jiu-Jitsu faz parte da essência do MMA desde os primeiros eventos do UFC. Para celebrar essa história, a organização elegeu as 100 melhores finalizações já protagonizadas no octógono, em uma seleção que atravessa diferentes gerações do esporte.

Entre os momentos que ajudam a contar essa trajetória estão os protagonizados por grandes nomes do Jiu-Jitsu, como Royce Gracie, pioneiro na consolidação da arte suave no UFC; Demian Maia, um dos maiores especialistas em finalizações da história do MMA; e Charles “Do Bronx” Oliveira, recordista de finalizações na organização.

De chaves de braço e triângulos a mata-leões e chaves de pé, a compilação mostra a eficiência, a criatividade e a evolução do Jiu-Jitsu no maior palco do MMA mundial.

São 100 exemplos de como a arte suave continua sendo uma das armas mais poderosas dentro do octógono. Oss