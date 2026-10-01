Pupilo de Tererê e promessa da Nova União medem forças no Turris Invitational

Share it

O Turris Invitational vai colocar frente a frente dois jovens atletas que vêm construindo seus caminhos no Jiu-Jitsu em momentos diferentes da formação, mas com a mesma vontade de evoluir através da competição. No dia 14 de novembro, na Upper Arena, no Rio de Janeiro, Luan Kupferberg, 23 anos, e Kauai Seixas de Morais, 22, medem forças em uma luta casada de kimono que reúne dois estilos e trajetórias distintas.

Luan é faixa-marrom da equipe de Fernando Tererê e aponta seu estilo ofensivo como uma de suas principais características. O atleta já conquistou o BJJPRO da IBJJF, acumulou títulos e pódios em competições da FJJ-Rio e Opens e encerrou seu ciclo na faixa-azul como número 2 do ranking da CBJJ e número 6 no ranking mundial da IBJJF.

“Meu diferencial é meu jeito de lutar. Eu sempre luto para frente e a maioria das minhas lutas durante a carreira foram finalizações rápidas, em menos de um minuto ou pouco mais”, destaca Luan.

Kauai, por sua vez, chega ao confronto com conquistas importantes no currículo. Campeão Brasileiro e Sul-Americano da CBJJ, o faixa-roxa começou a treinar na Upper com Fernando Bruno “Açougueiro” e atualmente faz sua preparação no Morro dos Campeões Santo Amaro, ao lado de Polengue Dias. Mais do que os títulos, porém, Kauai considera que foram as derrotas que tiveram maior importância em sua evolução dentro do esporte.

“Essas conquistas não representam evolução técnica, só revelam a capacidade que sempre tive para que todos possam ver. O que mais representou minhas evoluções foram as derrotas”, afirma.

Agora, os dois terão a oportunidade de transformar suas trajetórias em ação no tatame. A luta casada de kimono no Turris Invitational promete colocar frente a frente a pressão ofensiva de Luan e a experiência competitiva acumulada por Kauai. Para o atleta da Nova União, duelos como esse também ajudam a apresentar ao público os nomes que podem protagonizar o futuro do esporte.

“Acho muito importante que as pessoas já conheçam os atletas das faixas-coloridas, pois futuramente eles estarão de preta, trazendo uma nova geração. É importante acompanhar a história de como aquele atleta chegou ali e o que ele fez para que outros possam se espelhar.”

A primeira edição do Turris Invitational vai contar com lutas casadas com e sem quimono e disputas para as categorias Kids, juvenil, adulto e master. O card também contará com um GP No Gi com premiação em dinheiro reunindo atletas das categorias juvenil e adulto. O campeão receberá R$ 3 mil, o vice-campeão ficará com R$ 1,5 mil e o terceiro colocado levará R$ 500.