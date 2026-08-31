Preguiça dá o troco em Meregali e vence trilogia em São Paulo

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Felipe Preguiça finalmente levou a melhor sobre Nicholas Meregali. No terceiro capítulo da rivalidade entre os dois, em duelo que ocorreu no último sábado ((29), em São Paulo, no Spaten Fight Night 3, Preguiça venceu o gaúcho por decisão unânime dos juízes em um duelo No Gi e encerrou a trilogia com a primeira vitória sobre o adversário.

Depois de perder os dois primeiros encontros por finalização, Preguiça entrou determinado a mudar a história do confronto. A estratégia funcionou, especialmente após uma queda logo no início da luta, que teve papel importante no resultado final. “Fiz a tática perfeita, e fui feliz naquela primeira queda. Foi muito importante para mim, é uma daquelas vitórias que ficam na carreira. Já enfrentei e venci vários grandes campeões e faltava o Nicholas”, disse Pena.

A vitória também chega em um momento importante para o mineiro, que embarca para a Polônia motivado para buscar mais um título no ADCC. “Agora vou para a Polônia ainda mais motivado para vencer no ADCC mais uma vez. Quero lutar de novo aqui, o evento é muito maneiro, melhor organização que já vi”, destacou.

Do outro lado, Meregali reconheceu a atuação do rival e apontou justamente o momento que considera ter sido determinante para o resultado. Para o gaúcho, Preguiça foi eficiente ao aproveitar o armdrag e transformar a posição em vantagem na luta. “Mérito do Pena, que conseguiu aquele armdrag, ele foi muito bem. Mas estou feliz, voltando ao meu ritmo e quero lutar melhor no UFC BJJ, já em outubro”, afirmou Meregali.

O gaúcho também explicou que se decepcionou com o seu próprio gás. “Senti que eu cansei muito rápido, e num formato com três rounds de cinco minutos, quando a luta para muito, eu não consegui recuperar meu ritmo. “Para mim, a melhor regra para o Jiu-Jitsu profissional é 15 minutos sem rounds, a luta tem que ir num ritmo constante”, concluiu.