Pai e filhos lutam no mesmo card e protagonizam feito raro no mundo das lutas

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A Liga Monstro Combat 3 (LMC 3), marcada para o dia 25 de setembro, nos estúdios da RedeTV!, em São Paulo, terá uma história especial protagonizada por uma família do mundo da luta. Wallace Lopes fará o co-main event, em duelo de Boxe, enquanto seus filhos, Jordan Lopes e Jonatan Lopes, farão suas estreias no MMA profissional no mesmo evento.

A história começou ainda na infância dos irmãos, que acompanharam o pai nos treinos e competições desde muito pequenos. Ainda na adolescência, eles decidiram morar com Wallace para viverem uma rotina dedicada ao esporte. “Esse momento é o que eu entendi que nós seríamos uma família que viveríamos da luta”, lembra o pai.

Wallace, que tem o kickboxing como origem e construiu também uma trajetória no MMA, conta que durante anos imaginou a possibilidade de dividir um evento com os filhos. Agora, o sonho se tornou realidade. “É a realização de um sonho. Quando eles começaram a lutar, eu sempre vislumbrava: será que um dia a gente vai lutar no mesmo evento?”, afirma.

A evolução de Jordan e Jonatan no kickboxing levou a família a mirar o MMA. Nesse processo, a Rio Fighters e o mestre Miltinho Vieira tiveram papel fundamental. Wallace já tinha a equipe como sua casa e viu no trabalho de Miltinho, especialmente no grappling, a oportunidade de complementar a formação dos filhos.

“Não teria como não começar a imaginar eles no MMA, já com o nível de luta em pé que eles têm, juntando com o nível de grappling que o Miltinho Vieira tem dentro da Rio Fighters”, explica Wallace.

Para Jordan, dividir a noite com o pai e o irmão parece algo difícil de acreditar. “Nem nos meus maiores sonhos eu imaginaria estar estreando no mesmo evento que o meu pai e ainda junto com o meu irmão”, destaca.

Jonatan também vê a oportunidade como resultado de uma caminhada construída em família. Antes de suas lutas, ele costuma ouvir do pai uma frase que carrega consigo: “Você não está sozinho”. E, para ele, isso representa exatamente o momento que os três viverão na LMC 3.

Mais do que três lutas no mesmo card, a noite em São Paulo será a celebração de uma trajetória construída dentro do esporte, com Wallace passando de atleta e pai a treinador e manager dos próprios filhos. “Como pai, ver eles dando o primeiro passo é motivo de muita alegria. Quer dizer que o trabalho foi bem feito até aqui”, resume Wallace.