Nicholas Meregali e Felipe Preguiça fazem trilogia em São Paulo

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A rivalidade entre dois dos maiores nomes do Jiu-Jitsu mundial ganhará um novo capítulo no Spaten Fight Night 3. No dia 29 de agosto, em São Paulo, Nicholas Meregali e Felipe Preguiça voltarão a dividir o tatame para o terceiro confronto entre eles, em uma luta que coloca frente a frente dois multicampeões e uma história marcada por grandes duelos e provocações.

Até aqui, a vantagem é de Meregali. Os atletas se enfrentaram duas vezes, e o gaúcho venceu ambas por finalização. O primeiro encontro aconteceu em 2018, durante o Mundial da IBJJF, em um duelo com kimono. A luta, disputada no absoluto, reunia dois atletas que já despontavam entre os principais nomes da nova geração, e Meregali levou a melhor ao finalizar Preguiça com um ezequiel.

Cinco anos depois, os rivais voltaram a se encontrar, desta vez no UFC Fight Pass Invitational 5, em 2023, em um confronto No Gi. Após um duelo equilibrado durante o tempo regulamentar, Meregali novamente saiu vencedor, finalizando o mineiro com um mata-leão e ampliando sua vantagem no histórico do confronto para 2 a 0.

Agora, Preguiça terá a oportunidade de buscar a primeira vitória sobre o rival, enquanto Meregali tentará manter os 100% de aproveitamento e fechar a trilogia com três triunfos. O duelo, que será transmitido pela Globo e pelo canal Combate, será disputado sem kimono, na divisão acima de 99kg, em três rounds de cinco minutos.

“Eu estou com mais de 30 anos, penso em competir mais dois anos e abrir minha academia, e cuidar de alguns lançamentos que vem por aí. Não quero nada com o MMA, nem nada, ali sou muito ruim, faixa-branca mesmo. O que me motivou de verdade para esta luta sem kimono com o Preguiça não foi o dinheiro nem lutar pela terceira vez com ele. Meu maior incentivo foi o de ver o Jiu-Jitsu divulgado na Globo. É a divulgação do esporte que me interessa. Não vou lutar por mim, mas em homenagem à comunidade do Jiu-Jitsu”, disse Meregali.

Mais do que uma superluta sem kimono, o combate representa o terceiro capítulo de uma rivalidade que atravessa quase uma década. Desde o primeiro confronto, em 2018, os dois atletas construíram uma relação competitiva, marcada por provocações, e por isso o duelo desperta muito a atenção dos fãs da arte suave.

Para Preguiça, o novo embate será a chance de mudar a história do confronto direto. Para Meregali, a oportunidade de confirmar mais uma vez sua superioridade sobre um dos grandes nomes de sua geração. E para você, caro leitor, quem sairá vencedor desta vez?