Nacional GFTeam celebra união da equipe e fortalece investimento nos atletas de alto rendimento

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No dia 20 de setembro, a GFTeam realiza mais uma edição do Nacional GFTeam, um dos principais eventos do calendário da equipe. O campeonato representa um momento de encontro entre professores, atletas e líderes das filiais, além de ser uma importante ferramenta para financiar a carreira dos atletas de alto rendimento. À frente da organização dos eventos da equipe, Serginho Miranda, coordenador de eventos da GFTeam, destaca que o Nacional é uma oportunidade de celebrar não apenas os resultados conquistados nos tatames, mas também o trabalho realizado diariamente em cada filial.

“Esse evento é uma oportunidade dos professores e líderes das filiais se encontrarem, confraternizarem e juntos celebrarem a grandeza da equipe, celebrarem tantas conquistas que cada filiado ajudou a conquistar, graças ao trabalho coletivo que todos nós desenvolvemos”, afirma Serginho.

Uma das principais funções do Nacional está justamente fora do tatame. Há muitos anos, toda a renda arrecadada com o evento é destinada ao apoio aos atletas de alto rendimento da GFTeam. O recurso é utilizado para custear despesas fundamentais para a participação dos competidores nos principais torneios do mundo.

“O Nacional GFTeam é a nossa principal ação do ano referente aos nossos atletas de alto rendimento. Há muitos anos toda renda arrecadada no evento é destinada para os atletas. Passagens, inscrições e hospedagem nos maiores eventos do mundo são custeadas pela equipe para nossos principais atletas”, explica.

Para Serginho, a força da GFTeam não pode ser medida apenas pelos títulos conquistados em determinadas competições. Segundo ele, a diversidade da equipe, presente em diferentes faixas etárias, graduações e perfis de praticantes, é um dos seus maiores diferenciais. “Já é um fato que há anos somos uma das cinco maiores equipes de Jiu-Jitsu do mundo. E, se pensarmos em diversidade, talvez sejamos a maior. Venho falando que uma equipe campeã mundial por equipes não necessariamente é a maior ou melhor equipe do mundo”, afirma.

Na visão do coordenador, a grandeza de uma equipe está também na capacidade de produzir resultados e oferecer espaço para diferentes perfis de praticantes. “A grandeza de uma equipe se mede pelo tamanho e resultados, sim, mas principalmente pela diversidade de ter todo tipo de aluno, competidores e estilos. A GFTeam faz resultados em todas as idades e faixas, desde o baby até o master 5, 6 e 7. Essa é nossa maior riqueza e grandeza. Além disso, somos uma das poucas equipes que têm um trabalho social muito forte devido às nossas origens e à nossa essência”, destaca.

A mobilização dos professores e filiados para o Nacional também representa, segundo Serginho, a manutenção de uma característica que acompanha a GFTeam desde sua origem: a união. Para ele, a participação das filiais é fundamental para que o evento alcance sua dimensão e, consequentemente, continue gerando benefícios para toda a equipe. “Nosso lema é ‘Sou porque somos’. E todos os nossos filiados sabem disso. Praticamente isso: somos a equipe mais unida do mundo. Hoje somos gigantes, mas somos as mesmas pessoas desde 1997”, afirma.

Jiu-Jitsu como transformação

Mais do que demonstrar força dentro do esporte, Serginho acredita que o Nacional também serve para reforçar uma mensagem que está diretamente ligada à essência da GFTeam: o poder transformador do Jiu-Jitsu. “Nossa missão é transformar a vida das pessoas para melhor através do Jiu-Jitsu. Nossa origem é do subúrbio, onde a maioria vem de uma classe social desfavorecida, não só financeiramente, mas muitas vezes também de estrutura familiar, afeto, educação e etc. Sabemos o quanto o esporte é capaz de mudar essa realidade”, conclui.