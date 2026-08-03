Murilo Bustamante recebe faixa vermelha e branca em cerimônia histórica no Rio de Janeiro

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Um dos maiores nomes da história das artes marciais brasileiras, Murilo Bustamante escreveu mais um capítulo marcante em sua trajetória neste domingo (2), ao receber a faixa vermelha e branca (8º grau) de Jiu-Jitsu. A cerimônia foi realizada no ginásio da AABB Lagoa, no Rio de Janeiro, e reuniu grandes mestres, amigos, alunos, familiares e lendas do esporte, como Ricardo Liborio, Rodrigo Minotauro e Ricardo Arona, em uma celebração que emocionou o faixa-preta.

Campeão mundial de Jiu-Jitsu na faixa-preta, primeiro brasileiro a conquistar um cinturão do UFC e fundador da Brazilian Top Team (BTT), Murilo recebeu uma das mais importantes graduações da modalidade diante de representantes de diferentes gerações do esporte, incluindo professores que fizeram parte de sua formação, companheiros de tatame e alunos vindos de diversas partes do mundo.

Para o mestre, o momento foi muito além da troca de faixa. A cerimônia representou a oportunidade de reunir pessoas que marcaram sua caminhada dentro e fora dos tatames.

“A graduação para mim foi muito emocionante. Foi um momento de reunir as pessoas que fizeram e fazem parte da minha vida, da minha história. Consegui reunir várias gerações ali: meus professores, meus ídolos da academia do Carlson Gracie, como o mestre Carlos Rosado, mestre Fernando Pinduka, mestre Otavio Peixoto, Fernando Rosenthal, Antônio Claudio Buchaul, entre outros, além dos meus amigos de geração, dos meus afiliados e dos meus alunos. O mais importante para mim são as amizades que conquistei através do Jiu-Jitsu. Poder reunir todas essas pessoas para celebrar essa conquista foi o mais especial.”

Durante o evento, Murilo destacou que a faixa representa o reconhecimento por uma vida inteira dedicada ao desenvolvimento do Jiu-Jitsu, tanto como atleta quanto como professor, treinador e líder de uma das equipes mais tradicionais do mundo.

“Eu considero essa faixa uma premiação pela minha longa jornada, por tudo que realizei e conquistei na minha carreira ajudando a divulgar o Jiu-Jitsu no mundo.”

A celebração também teve caráter internacional. Afiliados da BTT viajaram de países como Austrália, Canadá, Estados Unidos, México e diversas nações da Europa para prestigiar o mestre e participar da cerimônia, reforçando o alcance mundial do trabalho desenvolvido por Murilo ao longo das últimas décadas.

“Pude trazer meus afiliados do mundo inteiro para participar desse encontro. Vieram da Austrália, Europa, Canadá, Estados Unidos, México… Pessoas de vários países para prestigiar e engrandecer esse evento. Sou muito grato por todos que estiveram presentes e por essa festa tão bonita, cheia de energia e de gente boa.”

Ao final, Murilo ressaltou que, entre todas as conquistas proporcionadas pelo esporte, nenhuma supera os laços construídos ao longo da vida.

“Dentro de todos os benefícios que o Jiu-Jitsu trouxe para a minha vida, a capacidade de agregar pessoas e construir amizades no tatame foi realmente uma das maiores. É isso que torna momentos como esse tão especiais.”