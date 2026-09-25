Miltinho Vieira projeta noite histórica para pai e filhos que vão lutar no mesmo card em São Paulo

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O ex-lutador do UFC e líder da Rio Fighters, Miltinho Vieira, está confiante para um momento especial na história da família Lopes. Nesta sexta-feira (25 de setembro), Wallace Lopes e seus filhos, Jordan e Jonatan, estarão em ação na Liga Monstro Combat 3, nos estúdios da RedeTV!, em São Paulo. Os três passaram pela pesagem oficial nesta quinta-feira (24) e estão confirmados para seus respectivos confrontos.

Wallace fará sua estreia no boxe contra Rodrigo Cavalheiro, no co-main event, enquanto Jordan enfrenta Lucas Sassaki e Jonatan encara Miguel Lira, ambos em suas estreias no MMA profissional. Responsável pela preparação dos atletas na Rio Fighters, Miltinho revelou que o projeto inicial era focado nos dois irmãos, que tiveram papel importante em seu retorno ao trabalho com o MMA.

“São dois garotos em quem eu acredito muito e foram justamente eles que despertaram em mim a vontade de voltar a trabalhar diretamente com MMA, cuidando, gerenciando e ajudando a construir a carreira de novos atletas”, destacou Miltinho.

Segundo o treinador, a oportunidade de incluir Wallace no mesmo card surgiu durante as negociações das lutas dos filhos, transformando em realidade um antigo sonho da família.

“Os dois sempre falavam do sonho de, um dia, lutarem no mesmo evento que o pai. No meio desse processo, surgiu a oportunidade de fechar também uma boa luta para o Wallace no mesmo card. De repente, aquilo que era uma conversa e um desejo da família se tornou realidade”, contou.

Com os três atletas preparados e dentro do peso, Miltinho espera grandes apresentações, mas ressalta que o significado da noite vai além dos resultados.

“Para mim, é uma felicidade enorme fazer parte disso. Eles estão muito felizes e eu também, porque sei que, independentemente do que aconteça, esse é um momento que vai ficar marcado para sempre na história dessa família. Acredito em três grandes apresentações e, claro, estamos trabalhando por três vitórias”, concluiu.