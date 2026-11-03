MAC inicia intercâmbio internacional com foco na carreira dos atletas

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O Martial Arts Championship (MAC) dá mais um passo em seu plano de internacionalização com a participação de Filipe Herculano e Davi Chueng no Pancrase, tradicional evento japonês de MMA, no dia 8 de novembro. A iniciativa faz parte de um projeto de intercâmbio que pretende ampliar as oportunidades internacionais para atletas e técnicos, com parcerias entre eventos de diferentes países.

CEO do MAC, Sandro Leite explica que a proposta surgiu da busca por um modelo de expansão mais sustentável. Em vez de promover eventos independentes no exterior, a ideia é unir organizações em desafios internacionais realizados dentro de seus calendários regulares. O projeto ganhou identidade própria com a criação da X3 Fighting League, que prevê confrontos entre três representantes de cada evento, em um formato no qual vence a edição a organização que conquistar pelo menos duas das três lutas.

“Assim como nós, existem vários eventos ao redor do mundo com o mesmo desafio: internacionalizar com baixo risco e consistência de médio e longo prazo”, afirma Sandro.

A participação no Pancrase será um projeto-piloto parcial, sem cinturão em disputa. Herculano e Chueng representarão o MAC, o Rio de Janeiro e o Brasil diante de atletas japoneses. Segundo Sandro, a proposta vai além dos combates: busca proporcionar uma experiência internacional de alto nível e ampliar o conhecimento cultural dos participantes. A viagem também inclui visitas a locais históricos das artes marciais, como a Kodokan e o Nippon Budokan.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Esportes do Rio de Janeiro, liderada pelo secretário Rodrigo Scorzelli. Na parte financeira, o MAC está custeando passagens, hospedagem, transporte, alimentação e auxílio para despesas extras dos atletas.

Além do Pancrase, o MAC já tem acordo com o evento norte-americano 247 Fighting e iniciou conversas com o francês Jungle Strike. A meta de médio prazo é realizar três grandes edições nacionais do MAC e cinco desafios internacionais por temporada, totalizando oito eventos.

“Vejo esse projeto como uma grande oportunidade de crescimento pessoal e profissional para os atletas e técnicos que participarem, além de um caminho mais saudável para internacionalização da nossa marca”, conclui Sandro.