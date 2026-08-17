JP Ferreira revela as novidades da PBJJF para o segundo semestre

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Sob o comando de João Paulo Ferreira, a PBJJF vem apostando alto em iniciativas que transformam a relação do praticante com a Federação. “É uma mudança importante de posicionamento: deixar de ser somente uma empresa que organiza eventos e nos tornar uma plataforma que conecta e desenvolve o ecossistema do Jiu-Jitsu”, explica o faixa-preta.

A PBJJF Academy, por exemplo, surge para formar e capacitar professores e gestores, enquanto o PBJJF Coin traz uma nova forma de engajamento e recompensa dentro da comunidade. “Tudo conectado, tudo integrado. A isso damos o nome de modernidade”, diz JP.

Nesta entrevista exclusiva, Ferreira revela como atletas e professores podem se beneficiar dessas iniciativas. Fala sobre o Mundial 2026 da PBJJF, a integração entre esporte e entretenimento, e explica como a Federação quer manter o vínculo com seus membros o ano inteiro — dentro e fora dos tatames. Confira!

GRACIEMAG: Quais são as principais metas da PBJJF para este segundo semestre?

JP FERREIRA: O grande momento do nosso segundo semestre é o PBJJF World Championship, com premiações de mais de $70.000 dólares. Porém, em paralelo a isso, estamos trabalhando para que a PBJJF seja muito mais do que uma organização de campeonatos. Nossa visão é construir um verdadeiro ecossistema global para o Jiu-Jitsu, conectando competição, educação, academias, atletas, professores, ranking, comunidade, entretenimento e tecnologia dentro de uma mesma estrutura.

Interessante…

Claro, os campeonatos continuam sendo parte fundamental desse projeto, mas hoje estamos construindo diversas iniciativas que se complementam. Uma delas é a PBJJF Academy, nossa frente educacional e de desenvolvimento, criada para levar conhecimento, capacitação, metodologia e ferramentas para professores, gestores e academias. Queremos contribuir diretamente para a profissionalização do mercado e ajudar as academias a crescerem de forma mais estruturada. Outro projeto importante é o PBJJF Coin, que estamos desenvolvendo como uma moeda dentro do nosso ecossistema. A ideia é criar novas formas de recompensa e engajamento, permitindo que atletas e membros da comunidade acumulem e utilizem PBJJF Coins dentro das diferentes experiências e serviços da Federação.



Há também a Game Arena da PBJJF, certo?

Sim, estamos desenvolvendo a PBJJF Game Arena, trazendo uma nova dimensão de entretenimento e interação para os nossos eventos. Queremos que a experiência de um campeonato vá além das lutas. A Game Arena faz parte dessa visão de criar um ambiente onde crianças, jovens, atletas e famílias possam interagir com o universo do Jiu-Jitsu de uma forma diferente, divertida e tecnológica. E tudo isso começa a se conectar através da nossa visão para a plataforma digital da PBJJF. Nosso objetivo é, gradualmente, reunir dentro de uma única plataforma os campeonatos, perfis de atletas, rankings, PBJJF Academy, academias parceiras, PBJJF Coins, Game Arena, comunidade, produtos, benefícios e parceiros. Queremos que o praticante tenha uma relação com a PBJJF não apenas no dia em que compete, mas durante todo o ano.

Você poderia dar exemplos mais práticos de como os leitores da GRACIEMAG podem se beneficiar dessas novidades?

Na prática, a ideia é que a pessoa consiga entrar no ecossistema da PBJJF por diferentes portas, mas que, no futuro, tudo esteja conectado por uma única identidade. Por exemplo, para um leitor da GRACIEMAG que já pratica Jiu-Jitsu, o primeiro passo pode ser simplesmente criar seu perfil e participar de um evento da PBJJF. A partir daí, ele começa a fazer parte da nossa comunidade, construir seu histórico competitivo, ranking e relacionamento com a Federação.

Bacana…

Mas queremos que essa relação não termine quando o campeonato acaba. Esse mesmo atleta poderá acessar a PBJJF Academy, com conteúdos educacionais e de desenvolvimento; participar das experiências da PBJJF Game Arena; acumular e utilizar PBJJF Coins dentro do ecossistema; acompanhar rankings, benefícios, parceiros e oportunidades; além de estar conectado à sua academia e à comunidade PBJJF. Temos a PBJJF Store, como parte importante desse ecossistema. A ideia é oferecer produtos oficiais da Federação, roupas, equipamentos, coleções especiais, produtos dos eventos e, futuramente, itens exclusivos ligados aos diferentes projetos da PBJJF. A Store também poderá estar integrada ao PBJJF Coin, criando novas possibilidades de benefícios, recompensas e experiências para os membros. Para professores e academias, existe outra porta de entrada: a filiação da academia, que aproxima toda a escola da Federação e dá acesso aos programas, educação, benefícios e demais iniciativas que estamos desenvolvendo. É uma mudança importante de posicionamento: deixar de ser somente uma empresa que organiza eventos e nos tornar uma plataforma que conecta e desenvolve o ecossistema do Jiu-Jitsu.