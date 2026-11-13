IBJJF divulga série de mudanças de regra para campeonatos em 2027; confira os pontos principais

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A nova versão do livro de regras da IBJJF (Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro) apresenta mudanças importantes nas regras de competição, incluindo alterações na pontuação, golpes proibidos, critérios de punição, uniformes e categorias de idade.

Confira os principais pontos:

1. Pular na guarda passa a ser falta gravíssima

* Pular para colocar o adversário em pé na guarda fechada passa a ser considerado falta gravíssima.

* A proibição também inclui ataques iniciados com o salto na guarda, como Triângulo Voador e Armlock Voador.

* A infração resulta em desclassificação imediata.

* Aplicação: atletas de até 15 anos, de todas as faixas, e competidores adultos e masters da faixa branca.

2. Mudança na regra da chave de pé reta

* Atletas das faixas azul e roxa passam a poder girar na direção do pé que não está sendo atacado durante a aplicação da chave de pé reta.

* A mudança vale para as categorias Adulto a Master 8.

* Para as faixas marrom e preta, esse movimento já era permitido.

* A liberação do giro não significa que a chave de pé reta esteja autorizada para todas as categorias.

3. Chave de pé reta proibida para juvenis e faixa branca

* A chave de pé reta passa a integrar a lista de golpes proibidos para atletas juvenis, de 16 e 17 anos, independentemente da faixa.

* A restrição também passa a valer para competidores da faixa branca, de todas as idades, nas categorias Adulto a Master 8.

4. Alteração na pontuação de quedas contra adversários que puxam para a guarda

* Quando um atleta segurar a calça do adversário e este puxar para a guarda fechada, permanecendo suspenso no ar, haverá uma mudança no critério para marcar os pontos.

* O atleta que realizou a queda deverá projetar o adversário ao solo de costas, de lado ou fazê-lo cair sentado.

* A exigência de realizar essa projeção em até três segundos foi retirada.

* Continua sendo necessário estabilizar a posição por cima durante três segundos para receber os dois pontos da queda.

5. Punição para puxada dupla de guarda

* Quando os dois atletas puxarem para a guarda simultaneamente, será iniciada uma contagem de 20 segundos.

* Se nenhum deles tiver ido para cima ou pontuado ao final desse período, a luta será interrompida.

* Ambos receberão uma punição e o combate será reiniciado em pé.

* A interrupção acontecerá mesmo que um dos atletas esteja com uma finalização encaixada ou próximo de completar um movimento que possa gerar pontuação.

6. Nova regra para pegada na lapela ou na faixa com a perna envolvida

* A nova regra estabelece um limite de 20 segundos para o atleta que fizer uma pegada na lapela ou na faixa do adversário e envolver a própria perna em uma posição de controle.

* Nesse período, o competidor deverá buscar a progressão de posição.

* Caso não consiga progredir, receberá uma punição por falta de combatividade.

* A penalidade será aplicada independentemente da intenção do atleta.

7. Criação da desclassificação disciplinar

* A IBJJF passa a prever a possibilidade de transformar uma falta gravíssima em desclassificação disciplinar.

* A medida poderá ser aplicada quando o atleta cometer a infração intencionalmente ou assumir conscientemente o risco de lesionar o adversário, inclusive pelo uso de força desproporcional.

* Também poderá haver desclassificação disciplinar por qualquer ação ou técnica com intenção de machucar o oponente, mesmo que não esteja expressamente listada como falta gravíssima.

* A decisão será exclusiva da IBJJF e deverá ser formalmente solicitada pelo coordenador de arbitragem do evento.

8. Novo gesto de arbitragem para pedir calma aos atletas

* O Livro de Regras passa a incluir um novo gesto para que o árbitro solicite aos competidores que se acalmem.

* O movimento consiste em levantar as mãos à frente do corpo, com as palmas voltadas para a frente, e depois abaixar e estender os braços com as palmas voltadas para baixo.

9. Pontuação em caso de interrupção da luta com finalização encaixada

* Quando uma luta for interrompida por um motivo que não seja responsabilidade de nenhum dos atletas, e não houver procedimento específico previsto no regulamento, haverá uma nova determinação.

* O combate será reiniciado com os dois competidores em pé, no centro da área de luta.

* O atleta que estava com a finalização encaixada receberá dois pontos.

10. Conceito de progressão também passa a valer nas passagens de guarda

* O conceito de progressão, que já era aplicado nas raspagens, passa a ser utilizado também nas passagens de guarda.

* A mudança estabelece a aplicação desse critério para avaliar a progressão efetiva do atleta durante a passagem.

11. Novas exigências para uniformes nas competições No-Gi

* Faixa branca: a camisa deverá ser predominantemente branca, com mais de 50% da superfície nessa cor. O preto será a única cor secundária permitida.

* Faixas coloridas (cinza a marrom): a camisa deverá apresentar pelo menos 10% da cor correspondente à graduação, posicionada de maneira visível tanto de frente quanto de costas. Também será permitido o uso de camisa 100% na cor da faixa.

* Faixa preta: a camisa deverá ser predominantemente preta, com mais de 50% da superfície nessa cor. O branco será a única cor secundária permitida, além de uma pequena área vermelha.

* Bermudas: o short não poderá ultrapassar a altura dos joelhos, e sua barra deverá ficar a, no máximo, 15 centímetros acima do meio do joelho.

* Categorias infantis: o short deverá cobrir pelo menos metade da coxa.

12. Criação da categoria Master 8

* A IBJJF cria a categoria Master 8, destinada a atletas com 66 anos ou mais.

* As lutas terão duração de quatro minutos.

* Com a mudança, a categoria Master 7 passa a reunir competidores de 61 a 65 anos.

* A nova categoria também será contemplada nas tabelas de golpes proibidos e nos critérios de desempate.

13. Calça e bermuda de compressão liberadas no No-Gi masculino

* Passa a ser permitido o uso de calça de compressão e/ou bermuda de compressão por baixo do short nas competições masculinas de No-Gi.

* As peças deverão ser de tecido elástico e ajustadas ao corpo.

* Serão permitidas as cores preta, branca, preta e branca ou a correspondente à graduação do atleta.

Para conferir todas as mudanças, consultar os textos oficiais e assistir aos vídeos explicativos,

clique aqui e acesse o guia completo de mudanças nas regras da IBJJF para 2027