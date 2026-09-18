Grand Prime em Porto Alegre define novos classificados para a Copa dos Campeões 2026

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A reta final da temporada 2026 da Copa Prime começou em grande estilo. No último dia 13 de setembro, o Meca Sports Bar, em Porto Alegre, recebeu a Grand Prime, primeira etapa da última trilogia do calendário, reunindo mais de 600 atletas em um dia marcado por grandes disputas e decisões importantes para a Copa dos Campeões.

Ao todo, foram registradas 603 participações, distribuídas em 275 categorias, com a realização de 511 lutas ao longo do evento. Os atletas representaram 110 equipes, reforçando a abrangência e a força da competição nesta fase decisiva da temporada.

Dentro do tatame, os números também demonstraram a intensidade das disputas: 46% das lutas foram decididas por finalização, evidenciando o nível técnico e a busca constante dos atletas pela vitória.

A Grand Prime contou ainda com 39 faixas pretas e uma presença expressiva das categorias de formação. Foram 153 participações nas categorias de base e 187 entre os juniores, além de 124 no Adulto e 136 nas categorias Master.

Card Especial define novos classificados

Além das disputas válidas pela Grand Prime, o evento recebeu a decisão do Card Especial, confronto que colocou frente a frente campeões da Copa Sul Brasileira e da Copa América valendo classificação para a Copa dos Campeões 2026. Sete atletas venceram seus confrontos e garantiram o direito de avançar para a grande competição que encerra a temporada:

Adulto Faixa Marrom: João Victor Ritter Vasconcelos da Silva

Master 1 Faixa Branca: Facundo Long

Master 1 Faixa Roxa: Jonatas Benites

Master 1 Faixa Preta: Gabriel Giovane Horn Machado

Master 2 Faixa Roxa: Sean Carvalho

Master 2 Faixa Marrom: Ernani Bohrer da Rosa

No-Gi Master 4 Faixa Preta: Roger Ribas

Com os resultados do Card Especial, mais sete nomes passam a integrar o grupo de atletas que conquistaram no tatame o direito de disputar a Copa dos Campeões, marcada para o dia 29 de novembro, na FIERGS em Porto Alegre.

90 pontos ainda estão em jogo na Grand Prime

Se a primeira etapa começou a desenhar a classificação da Grand Prime, a disputa está longe de estar definida. Com as etapas de Farroupilha, em 18 de outubro, e a terceira e última etapa, em 8 de novembro, ainda são 90 pontos em jogo na trilogia. Isso significa que mesmo os atletas que não participaram da Grand Prime 01 ainda têm grandes possibilidades de entrar na disputa, recuperar a diferença e buscar a classificação.

A Grand Prime é o último caminho da temporada para a Copa dos Campeões. Ao final das três etapas, o GOLD CARD garantirá aos campeões da trilogia o direito de ocupar as últimas vagas no grande evento que encerra a temporada. A competição também distribui pontos fundamentais para a definição do TOP RANKING 2026, mantendo diferentes disputas abertas nesta reta final do calendário.Com 90 pontos ainda disponíveis, cada resultado das próximas etapas pode mudar o cenário das categorias.

Próxima parada: Farroupilha

A disputa agora deixa Porto Alegre e segue para a Serra Gaúcha. No dia 18 de outubro, Farroupilha recebe a segunda etapa da Grand Prime e mais um capítulo da corrida pelo último GOLD CARD da temporada.

Para quem começou pontuando em Porto Alegre, será a oportunidade de ampliar a vantagem. Para quem não participou da primeira etapa ou ainda precisa recuperar posições, os 90 pontos que permanecem em disputa mantêm o caminho aberto. Depois de Farroupilha, a trilogia terá sua decisão no dia 8 de novembro, quando serão conhecidos os campeões da Grand Prime e os últimos classificados para a Copa dos Campeões.

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