GFTeam domina o feminino e conquista o título geral no Internacional Sul-Americano Master da IBJJF

Share it

A GFTeam encerrou mais um fim de semana de grandes resultados nos principais eventos do calendário do Jiu-Jitsu. Após conquistar posições de destaque no Campeonato Brasileiro da CBJJ, a equipe voltou aos tatames para confirmar sua força no International Master South America da IBJJF, onde levantou o troféu de campeã geral no feminino e ficou com o vice-campeonato no masculino.

Coordenador da equipe durante a competição, o faixa-preta Lúcio Flávio destacou que o desempenho confirma a tradição da GFTeam na categoria master e reforça a posição da equipe entre as maiores do mundo. “Temos uma equipe de master muito forte. Em todos os eventos aqui no Rio são justamente nossos masters que viram o placar geral. Por isso nós já esperávamos um resultado excelente. Somos uma das maiores equipes do mundo e vamos estar sempre entre as melhores”, afirmou.

Segundo Lúcio, a categoria master possui características muito particulares, nas quais experiência, estratégia e controle emocional fazem toda a diferença. “Realmente a classe master tem características específicas. As lutas são bem estudadas e muitas vezes entre atletas que se enfrentam há 10 ou 20 anos. Isso faz com que a luta seja resolvida em um detalhe. Vence quem estiver mais atento e mais fiel à sua estratégia. Vejo nossos masters com muita disciplina nas estratégias e muito focados em vencer. Cada polo da GFTeam tem feito um excelente trabalho e isso tem se refletido nos nossos resultados”, explicou.

Lideranças e novos destaques

Embora ressalte que seria impossível citar todos os atletas responsáveis pela campanha, Lúcio fez questão de destacar algumas atuações que simbolizam o espírito da equipe. Entre elas estão os títulos conquistados pelos mestres Alexandre Baraúna e Arthur Cesar “Gogó”, referências dentro da GFTeam e exemplos para as novas gerações. “O mestre Baraúna e o Arthur Cesar ‘Gogó’, ambos campeões nas suas categorias, são lideranças fortes da nossa equipe. Isso fortalece a todos, porque quando nossa liderança vem para a guerra, todos vão mais fortes”, destacou.

Outro nome lembrado foi o canadense Jake Mackenzie, que voltou a competir no Brasil após anos afastado e conquistou o ouro. No feminino, Lúcio ressaltou conquistas marcantes para diferentes polos da equipe.

“Destaco a Simone Cruz, do polo da Pavuna, que conquistou sua primeira medalha de ouro na faixa-preta. Isso é um marco para qualquer pessoa. A Dani, do polo do Rio Fight, ganhou seu primeiro double gold, sendo campeã na categoria e no absoluto da faixa marrom. E a Luana, do polo de Maricá, ficou em segundo na categoria e no absoluto, sempre fazendo grandes lutas. Em todos os eventos ela disputa categoria e absoluto. Claro que tem muito mais gente, mas é impossível falar de todos.”

Trabalho em equipe como diferencial

Depois dos resultados expressivos no Brasileiro da CBJJ e no International Master South America, a GFTeam, que no final de semana também teve atuação de destaque no Brasileiro da CBJJD e no Pan Kids da IBJJF, já direciona seu foco para os próximos compromissos da temporada.

Para Lúcio Flávio, a busca pela evolução constante é um dos pilares que sustentam a equipe entre as principais potências do Jiu-Jitsu mundial. “Eu sempre falo para os meus alunos que existe uma forma melhor de fazer o que você já faz muito bem e que os extraordinários buscam a excelência todos os dias. É com essa mentalidade que focamos nossas rotinas e nossos projetos.”

O coordenador também fez questão de reconhecer o trabalho realizado em toda a estrutura da equipe e agradecer a confiança do mestre Julio Cesar Pereira. “Sou grato ao mestre Julio pela oportunidade de poder liderar o time de competição na matriz. Mas vale lembrar que esses resultados são o conjunto de cada trabalho realizado em cada polo. Esse é o nosso diferencial. Quero parabenizar todos os professores por fazerem um excelente trabalho em seus polos. Isso faz com que a nossa equipe esteja sempre entre as melhores. Sou quem sou porque somos todos nós”, finalizou.