Gabriel Panizza consolida trajetória internacional e busca consagração no IBJJF World Master

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A trajetória de Gabriel Machado Panizza no Jiu-Jitsu foi construída em diferentes etapas, desde os primeiros anos de competição na Zona Oeste de São Paulo até a consolidação como atleta de alto nível no cenário internacional. Hoje, representando a RMNU, o paulista vive seu primeiro ano como faixa-preta e já acumula resultados importantes em competições nos Estados Unidos, como o título do Tampa International Open e o terceiro lugar no American National da IBJJF, além de outros pódios em Opens.

A presença recorrente de Gabriel Panizza em competições como Pan-Americano, American National, World Master, Fight to Win e Opens da IBJJF nos Estados Unidos, somada aos resultados conquistados na faixa-preta e à sua posição no ranking da entidade, reforça uma trajetória competitiva construída dentro de um circuito de alcance internacional.

A primeira experiência em um grande palco internacional aconteceu em 2019, quando Gabriel disputou o Mundial da IBJJF ainda como faixa-roxa. Naquele período, também treinou nos Estados Unidos e teve contato com uma rotina de preparação mais voltada ao alto rendimento.

“O Mundial de 2019 foi uma experiência que mudou bastante minha visão sobre o alto nível. Percebi que não era apenas sobre treinar mais. Existia atenção à alimentação, recuperação, respiração, preparação física, treinos específicos, estratégia e mentalidade. Aquilo abriu minha cabeça”, afirma.

Depois de uma lesão no joelho que o afastou das competições, Gabriel retomou gradualmente o calendário competitivo. A volta marcou também uma transformação no seu estilo de luta, com maior atenção ao controle e à eficiência. A parceria com a lenda Robson Moura passou a fazer parte dessa nova fase. Sob a orientação do multicampeão mundial, Gabriel afirma ter desenvolvido um jogo mais técnico e estratégico.

“Treinar com o Robson Moura me fez buscar um Jiu-Jitsu mais técnico e estratégico, gastando menos energia e tomando decisões melhores durante a luta. Hoje sinto que estou consolidando movimentos e posições que venho desenvolvendo desde as faixas coloridas.”

Estreia com título na faixa-preta

A graduação à faixa-preta, recebida em 2025 das mãos de Robinho, representou um novo capítulo em sua carreira. E Gabriel não precisou esperar muito para conquistar seu primeiro grande resultado na nova faixa: venceu o Tampa International Open da IBJJF. “Ganhar meu primeiro campeonato como faixa-preta foi muito especial. A estreia fica marcada, ainda mais conseguindo o título logo nesse primeiro momento aqui em Tampa”, conta.

O atleta também venceu no Fight to Win, evento que apresenta um formato diferente dos tradicionais campeonatos da IBJJF, e passou a enfrentar adversários com experiência no circuito internacional. “Esses resultados não me fazem pensar que ‘cheguei’. Pelo contrário. Me deram confiança para entender que posso estar nesse cenário, competir com atletas fortes e continuar construindo meu espaço entre os principais nomes da categoria.”

Os resultados continuaram em 2026. Gabriel conquistou o bronze no American National e também acumulou outros pódios em competições da IBJJF. Na atualização de setembro de 2026, Gabriel aparecia em 63º lugar entre 319 atletas da categoria Master 1, faixa-preta, meio-pesado.

Mais do que os resultados individuais, Gabriel vem consolidando uma trajetória internacional, com resultados e participações recorrentes em competições de alto nível. O momento também é marcado pelo alto nível de competição da categoria Master 1. “O nível do Master 1 hoje é muito alto e isso torna o desafio ainda mais motivador”, destaca.

Entre os próximos grandes objetivos está conquistar o IBJJF World Master em uma próxima edição, além de ampliar a participação em eventos de No-Gi e sua presença em diferentes competições nos Estados Unidos. “Meu principal objetivo agora é me estabelecer cada vez mais entre os principais atletas da minha categoria. Quero continuar presente nos treinos, consolidar meu jogo e principalmente conseguir reproduzir nas competições aquilo que construímos diariamente na academia.”

Aos poucos, a trajetória iniciada nos tatames da Zona Oeste de São Paulo ganha novos capítulos no cenário internacional. Para Gabriel, porém, a chegada à faixa-preta está longe de representar o ponto final. “Hoje o objetivo não é simplesmente participar. Quero continuar evoluindo até conseguir disputar os principais títulos da categoria”, concluiu.