Do conceito à adaptação: Roberto Gordo demonstra como a leitura da posição muda tudo no Jiu-Jitsu

Share it

Em uma sequência de treino, mestre Roberto “Gordo” e o professor Lucas Gripp procuraram decifrar como uma mesma situação de meia-guarda pode gerar diferentes soluções a partir do controle, da reação do adversário e da tomada de decisão.

No Jiu-Jitsu, conhecer uma técnica é apenas uma parte do aprendizado. É preciso compreender a posição, identificar os controles disponíveis e perceber como o adversário reage. Essa ideia aparece numa sequência de situações de treinamento na Gordo Jiu-Jitsu, em Weston, na Flórida.

Os momentos partem de uma situação semelhante: o atleta por cima enfrenta uma meia-guarda, enquanto o adversário por baixo busca controlar seus movimentos e recuperar a guarda. Primeiro, devemos entender a posição.

No vídeo a seguir, Gordo demonstra a posição por cima da meia-guarda com Lucas por baixo. Em vez de simplesmente buscar retirar a perna presa, ele explica a importância de controlar a região inferior do quadril e a perna envolvida na meia-guarda.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por GRACIEMAG | Jiu-Jitsu (@graciemagoficial)



A ideia é criar uma espécie de “meia-guarda por cima”, utilizando esses controles para limitar os movimentos do adversário e dificultar a recuperação da guarda completa ou fechada do oponente.

Gordo então utiliza o mesmo princípio para demonstrar uma passagem de guarda. A situação mostra como um conceito pode ser transformado em uma ação concreta: controlar a posição, limitar as possibilidades do adversário e, a partir daí, avançar para a passagem. Para Lucas, essa relação entre conceito e técnica é fundamental no ensino.

“Quando o aluno entende o motivo de estar controlando determinada região, ele consegue adaptar esse conhecimento para outras situações.” Quando a reação muda, a solução também muda.

Já no vídeo a seguir, Lucas está por cima da meia-guarda e João, por baixo, estabelece a esgrima. A reação modifica a dinâmica da posição. Em vez de insistir na mesma passagem demonstrada anteriormente, Lucas identifica uma nova oportunidade e parte para o estrangulamento Ezequiel.

Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por GRACIEMAG | Jiu-Jitsu (@graciemagoficial)



É justamente aí que aparece um dos princípios mais importantes do Jiu-Jitsu: a reação do adversário pode mudar completamente a decisão seguinte: “A posição é parecida, mas a reação do adversário muda tudo. Se ele oferece um controle diferente, precisamos enxergar o que aquela reação nos deu de oportunidade”, diz Gripp.

Os três momentos mostram uma sequência simples: entender o conceito → aplicar o controle → adaptar-se à reação.

Para Lucas, a capacidade de leitura é o que transforma o conhecimento técnico em Jiu-Jitsu de verdade. “Quanto mais você entende o Jiu-Jitsu, menos você pensa apenas em técnicas isoladas. Você começa a enxergar as relações entre as posições. Uma reação gera uma oportunidade, e essa oportunidade gera uma nova decisão.”

No tatame, mais importante do que decorar movimentos é entender por que eles funcionam, sabendo mudar de caminho quando o adversário muda o problema. Oss!