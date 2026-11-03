Daniel Mendes participa da ascensão de AbdulRakhman Yakhyaev ao top 15 do UFC e mira o cinturão

Share it

AbdulRakhman Yakhyaev vive um dos melhores momentos de sua carreira. Invicto no MMA, com 11 vitórias em 11 lutas, o checheno alcançou a 13ª posição no ranking do UFC após derrotar Nikita Krylov por nocaute técnico em menos de três minutos, no dia 24 de outubro. Em 2026, foram três resultados expressivos: uma vitória por nocaute, uma por finalização e outra por TKO.

A evolução também passa pelo trabalho desenvolvido na Fight Sports Deerfield Beach, nos Estados Unidos, onde Abdul chegou no início de 2026. O treinador Daniel Mendes fez questão de reconhecer a base construída anteriormente pelo técnico Eduardo Cachorrão, na Alemanha, e destacou a confiança depositada no novo trabalho.

“Sou um treinador que valoriza de verdade o trabalho de outros treinadores, sem colocar meu ego na frente. Sou grato pela confiança que ele depositou em nosso trabalho. Sabemos a qualidade que temos na Fight Sports Deerfield Beach e a metodologia que desenvolvemos com nossos atletas ao longo dos anos”, afirmou Daniel.

Para o treinador, os resultados são consequência de três fatores: a dedicação e a qualidade do próprio atleta, o scouting dos adversários e o planejamento técnico-tático realizado em parceria com Gesias Cavalcante. Daniel utiliza análise de dados para identificar os caminhos mais eficientes para a vitória.

“Essas vitórias mostram que nosso treinamento tem sido inteligente, específico e direto ao ponto, sempre voltado para um caminho mais inteligente e seguro”, explicou.

Apesar da rápida ascensão, Daniel ressalta que o planejamento precisa considerar o tempo necessário para a evolução do atleta. Segundo ele, os resultados expressivos podem antecipar propostas de confrontos mais duros, criando o desafio de equilibrar oportunidades e desenvolvimento técnico.

Abdul quer chegar ao topo

O próprio Yakhyaev mantém os pés no chão diante da entrada no top 15, mas não esconde a ambição.Ele afirmou estar satisfeito com a evolução da carreira, embora considere que ainda não alcançou nada extraordinário.

“Chegar ao top 15 do UFC é uma grande honra, mas também traz uma responsabilidade adicional. Para mim, isso é apenas o começo. Quero continuar vencendo, evoluindo e provando que pertenço ao topo”, declarou.

O checheno também destacou a importância de ser um atleta completo, capaz de decidir os combates tanto em pé quanto no chão. A variedade de resultados em 2026 reforça essa característica. E os objetivos estão definidos: Yakhyaev quer enfrentar os principais nomes da divisão e conquistar uma oportunidade pelo título.

“Não vim para o UFC apenas para ser um lutador ranqueado. Meu objetivo final é ser campeão do UFC. Estou pronto para lutar contra qualquer atleta do top 10. A maior luta da minha carreira ainda está por vir”, concluiu.