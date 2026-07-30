Da UTI ao pódio do Grand Slam: a lição de resiliência do professor Tacio Carneiro

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“Os que semeiam com lágrimas colhem com alegria”, diz o professor GMI Tacio Carneiro, direto de Doha, no Qatar. “Acredito muito nisso. Mesmo que o momento seja ruim, continue plantando as sementes e certamente você irá colher frutos com alegria no futuro.”

Essa é a frase motivacional que Tacio gosta de repetir para si mesmo quando está passando por uma situação difícil na carreira, algo que ocorreu na transição de 2024 para 2025. Ele vivia o auge da carreira e planejava uma temporada brilhante. Foi quando um sinal de alerta do próprio corpo mudou drasticamente os seus planos. Sentindo dores agudas e um cansaço incomum, Tacio descobriu um grave problema de saúde: um trombo havia se deslocado até a sua artéria, exigindo uma cirurgia de emergência.

Longe dos tatames e em pleno tratamento, o atleta precisou aplicar a mais pura essência da Arte Suave fora deles: a resiliência. Liberado pelos médicos em maio passado, Tacio não apenas voltou a treinar, como já conquistou a medalha de bronze no prestigiado Abu Dhabi Grand Slam e agora mira o Sul-Americano da IBJJF. Nesta entrevista exclusiva ao GRACIEMAG.com, o co-fundador da Persevere Jiu-Jitsu compartilha os bastidores dessa batalha pela vida, a rotina de aulas no Oriente Médio, o segredo para lapidar grandes campeões e a mentalidade blindada que o fez dar a volta por cima. Confira!

GRACIEMAG: Em 2024, já como faixa-preta, você vivia o melhor momento da sua carreira como atleta, quando, de repente, no início de 2025, descobriu que tinha um grave problema de saúde. O que aconteceu exatamente e como a filosofia do Jiu-Jitsu o ajudou a superar esse desafio?

TACIO CARNEIRO: Sim, o ano de 2024 foi muito marcante para a minha carreira. Eu estava me sentindo muito bem! Tive vários resultados importantes e lutas marcantes: World Pro, Europeu da IBJJF, Opens… Logo após voltar do Mundial ACBJJ, em Moscou, na Rússia, onde fui campeão, eu estava muito animado para a temporada 2025. Em janeiro fui lutar o Europeu, em Portugal. Senti que algo estava estranho, era um cansaço fora do comum atrapalhando demais minhas lutas. Quando voltei para Doha, comecei a minha preparação para o Pan 2025. Tive uma dor muito forte entre as escápulas e meu braço esquerdo começou a ficar dormente, um baita mal estar! Fui para o hospital onde me levaram às pressas para o centro cirúrgico. Foi necessária a retirada de um trombo que se deslocou até a minha artéria. Graças a Deus não tive nenhuma sequela, porém, tive que ficar de molho, me recuperando, fazendo tratamento! E com isso aprendi o real sentido da palavra resiliência. Busquei motivação todos os dias para me recuperar, voltar a lutar e cuidar da minha família. E, assim como no Jiu-Jitsu, os problemas vão sempre aparecer. O que muda o jogo é a maneira como nós reagimos ao problema. De preferência, resolvendo com paciência e dedicação diária. Creio que assim podemos vencer todas as dificuldades e voltar a esta em uma melhor fase na vida ou na carreira.

Este ano você voltou a competir e já teve bons resultados. Quais são as suas metas a partir de agora?

Após ser liberado pelos médicos em maio deste ano, coloquei como meta voltar a lutar gradualmente, porém o calendário competitivo me deu um objetivo maior, que foi o Grand Slam de Abu Dhabi, o evento mais prestigiado e importante do circuito. Me dediquei muito para chegar em uma boa forma, e assim foi feito. Fiz grandes lutas, me emocionei bastante. Me sentir vivo e feliz no tatame é algo sem explicação, fiquei com a medalha de bronze, porém para mim essa conquista representa muito mais que o ouro, estou feliz e animado para a temporada 2027. Estou muito preparado mentalmente e fisicamente para atingir o lugar mais alto do pódio. Meu próximo compromisso é o Sul Americano da IBJJF, em setembro. Estou animado e confiante em dar show lá em São Paulo. Vocês vão me ver sendo campeão de novo e quebrando a banca em várias competições importantes.



Além de competidor, você também se destaca como professor de Jiu-Jitsu no Oriente Médio. Como é o seu dia a dia em Doha, no Qatar?

Além de atleta, sou professor e co-fundador da Persevere Jiu-Jitsu aqui em Doha, uma das maiores equipes do país. Temos desde crianças, adultos, idosos, até atletas do time nacional do Qatar entre os membros. Buscamos uma filosofia de unidade, onde cada membro é importante para todo ecossistema. Colhemos resultados diários vendo a evolução dos nossos alunos não só no esporte mas na vida pessoal. Somos uma família que usa como lema a perseverança. Somos muito gratos e felizes com nosso sistema de aula, Jiu-Jitsu para todos sempre.

Qual é o segredo para transformar um aluno mediano num grande campeão?

Perseverança, dedicação diária em todos os aspectos do Jiu-Jitsu. Acho que a busca pela evolução é um ponto muito importante. Acredito que a alta performance é o topo do iceberg, mas o trabalho diário fica submerso e poucos percebem que ele existe. Esse é o segredo, dedicação à evolução diária, tanto técnica, física, emocional como também psicológica.



Voltando à sua carreira de competidor, quais foram as suas principais conquistas e o que você aprendeu com elas?

Tenho conquistas importantes, várias medalhas de ouro nos principais eventos do circuito (Brasileiro, Europeu, World Pro, Sul Americano), sou medalhista em campeonatos mundiais da IBJJF e World Pro, além de vários opens e eventos de base. Assim como na vida, no esporte existem altos e baixos e devemos sempre tentar entender todos os momentos, aceitar e buscar melhorar em todos os sentidos – o trabalho diário é sempre a melhor opção para momentos difíceis e momentos bons!

Quando alguém hesita em treinar Jiu-Jitsu, o que você costuma dizer para convencer essa pessoa a vestir o kimono e começar a jornada na arte suave?

Jiu-Jitsu é mais que um esporte, geralmente costumamos chamar de filosofia de vida, acredito que os valores que são considerados como pilares ajudam na formação do caráter da pessoa e no autoconhecimento. O medo por ser uma arte marcial é bem comum, mas existem bons instrutores, boas escolas, boas metrologias. Que fazem a prática ser cada vez mais segura. Curta o processo, busque evolução dentro e fora do tatame que sua jornada será incrível.