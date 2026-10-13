Da BTT Rio das Ostras à BTT Texas: as lições de João Pedro Freitas para chegar ao topo do Jiu-Jitsu mundial

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O caminho até o topo exige mais do que talento. Para João Pedro Freitas, faixa-roxa da BTT Rio das Ostras, dedicação, paciência e disposição para aprender têm sido fundamentais na construção de uma trajetória que ganhou um novo capítulo com a conquista do Pan-Americano No Gi da IBJJF. Depois de acumular títulos importantes no Brasil, o atleta vive uma temporada de intercâmbio na BTT Texas, nos Estados Unidos, sob a orientação do professor Diego Gamonal.

O resultado continental reforça o bom momento de João Pedro, mas, para ele, também representa a confirmação de um ensinamento recebido do professor Eduardo Bessa, responsável por sua formação na BTT Rio das Ostras: respeitar o tempo de cada etapa.

“Não passe por cima do processo nem tente adiantar as coisas. Tudo na sua vida tem seu tempo determinado”, recorda o atleta, que vê a conquista como recompensa por anos de trabalho, desafios e renúncias.

A experiência na BTT Texas vai além dos ajustes técnicos. Com a rotina chegando a quatro treinos por dia, entre preparação física, drills e rounds de sparring, João Pedro procura absorver o conhecimento de Gamonal, tricampeão mundial de No Gi e dono de um currículo expressivo no circuito da IBJJF. Segundo o jovem, conviver com alguém que já venceu no mais alto nível também tem transformado sua maneira de encarar a preparação e a pressão das competições.

Outro diferencial, destaca o faixa-roxa, foi o trabalho psicológico iniciado no ano passado com sua psicóloga, Flávia. Para ele, cuidar da mente mudou sua relação com os desafios e fortaleceu a confiança necessária para competir em alto nível.

Gamonal, por sua vez, ressalta que o trabalho com João Pedro não começou nesta temporada. O atleta já havia treinado na BTT Texas no ano anterior, dando continuidade a uma parceria construída também pela amizade entre Gamonal e Eduardo Bessa.

“Vejo nele uma força de vontade incrível. Gosta de treinar, luta com muita garra e tem uma dedicação e uma vontade imensas”, avalia Gamonal, que destaca ainda a facilidade do brasileiro para receber orientações e incorporar os ajustes propostos nos treinos.

Para o professor, essas características colocam João Pedro em condições de crescer rapidamente no cenário internacional. “Ele já vem mostrando tudo o que precisa para se tornar um campeão: treino pesado, dedicação e disciplina. Com certeza, vai fazer muito barulho no cenário mundial”, projeta.

O próximo grande objetivo está definido: o Mundial No Gi, em Las Vegas. João Pedro pretende permanecer nos Estados Unidos até dezembro, mantendo a preparação na BTT Texas para chegar à competição na melhor forma possível.