Copa América de JJ: mais de 20 mil em premiação!

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A contagem regressiva já começou para um dos eventos mais aguardados da temporada. No próximo dia 16 de agosto, o Poliesportivo La Salle, em Canoas (RS), será palco da Copa América de Jiu-Jitsu, considerada a maior competição aberta do calendário da Copa Prime e um dos campeonatos mais importantes do Sul do Brasil.

Muito mais do que medalhas, títulos e premiações, a Copa América representa um divisor de águas na temporada 2026. A etapa distribuirá 54 pontos no Ranking Geral (peso 03) e poderá mudar completamente o cenário da disputa pelo Top Ranking estadual, colocando frente a frente alguns dos principais nomes do Jiu-Jitsu.

A competição também carrega um ingrediente ainda mais especial: os campeões dos Absolutos da Copa América garantirão vaga no Card Especial para Copa dos Campeões, onde enfrentarão os campeões da Copa Sul Brasileira em confrontos diretos que definirão os classificados para o principal evento da temporada.

Será o encontro entre campeões. Uma disputa onde apenas um seguirá adiante!

Essa dinâmica transforma a Copa América em uma das etapas mais estratégicas do circuito. Cada luta poderá representar a oportunidade de conquistar um lugar no evento mais exclusivo do calendário, reservado apenas aos atletas que escreveram seus nomes entre os melhores da temporada.

Além da importância esportiva, a Copa América chega ainda mais atrativa com mais de R$ 20 mil em premiação em dinheiro distribuídos nas categorias Absoluto. Os campeões receberão premiações que variam de R$ 200 a R$ 1.000, conforme a graduação e categoria disputada, contemplando atletas das faixas branca, azul, roxa, marrom e preta, no masculino e feminino, além das categorias no-gi faixa preta. A iniciativa reforça o compromisso da Copa Prime em valorizar o desempenho esportivo e incentivar o alto rendimento dentro dos tatames.

A expectativa é de mais uma edição histórica, reunindo atletas de diversas regiões do Rio Grande do Sul, de outros estados brasileiros e também de países vizinhos, consolidando a Copa Prime como uma das maiores plataformas competitivas do Jiu-Jitsu nacional.

Toda essa caminhada tem um destino.

No dia 29 de novembro, o Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre, acontecerá a Copa dos Campeões 2026, projetada para ser a maior edição da história. Um evento grandioso, com estrutura inédita, produção de alto nível e um formato exclusivo que reunirá apenas atletas classificados ao longo da temporada para disputar o cinturão mais cobiçado do Jiu-Jitsu do Sul do Brasil.

Chegar à Copa dos Campeões significa estar entre a elite do circuito. E conquistar o cinturão será eternizar o nome na maior edição já realizada pela Copa Prime.

Não haverá segunda chance.

Por isso, a Copa América representa muito mais do que uma etapa do circuito. É a oportunidade de transformar uma temporada inteira em uma vaga para o maior espetáculo do jiu-jitsu.

As inscrições seguem abertas pelo site prosports.soucompetidor.com.br. Leitores da GRACIEMAG garantem desconto especial utilizando o voucher #GracieMagPrime.

No dia 16 de agosto, todos os caminhos levam a Canoas. E para os campeões da Copa América, o próximo destino pode ser a maior Copa dos Campeões de todos os tempos.