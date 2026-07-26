Como vencer um rival gigante? Rickson Gracie nos ensinou

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Certa vez, mestre Rickson Gracie foi sabatinado por diversos lutadores, nas páginas de “Gracie Magazine”. Era a edição #16 da revista, publicada em 1998, e o campeão peso pesado de Jiu-Jitsu Otávio “Tatá” Duarte perguntou qual seria o macete para vencer os gigantes que assombravam os ringues do planeta, wrestlers do naipe de um Mark Kerr ou Mark Coleman, astros do vale-tudo nos EUA e Japão.

Rickson então resumiu o que é preciso para superar um rival mais pesado e bem preparado. Uma lição que você pode usar o tempo todo, seja na academia ou seja metaforicamente para melhorar sua rotina.

“O principal primeiramente é ser dotado de condições técnicas para poder se defender”, disse Rickson. E completou:

“Isso acontece a partir de uma boa guarda que minimize os perigos. A partir daí, é preciso fazer que seu oponente gaste mais força do que você durante todo o tempo de luta. Há muitos lutadores fortes e explosivos. Porém, se você não der tempo para eles descansarem e recuperarem o gás, o desgaste físico deles será muito grande. O caminho então é se movimentar, exigir esforço redobrado do grandalhão e deixá-lo com o bico de fora”, concluiu o Gracie.

No vídeo a seguir, Rickson Gracie ensina um conceito simples para você gastar o mínimo de força, concentrando a energia do seu pé, quadril e braço até anular o oponente mais bruto.