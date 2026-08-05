Como lição aprendida com Carlson Gracie conduziu Suyan Queiroz à vitória no BJJ Stars 19

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Os ensinamentos transmitidos pelo mestre Carlson Gracie desde os primeiros anos de faixa azul voltaram a fazer a diferença na carreira de Suyan Queiroz. Fiel à filosofia da equipe, baseada em agressividade, pressão constante, busca pela luta por cima e progressão de posições, o faixa-preta colocou em prática cada um desses conceitos para superar Andrei Andrezzo por decisão unânime no BJJ Stars 19, que ocorreu na última sexta-feira (31) em São Paulo.

Em um confronto entre um especialista em passagem de guarda e um dos principais nomes do jogo de guarda da atualidade, Suyan manteve sua identidade durante os três rounds e saiu do tatame com uma vitória construída exatamente da maneira como aprendeu dentro da Carlson Gracie. Mais do que um triunfo em um dos maiores eventos de lutas casadas do mundo, o resultado representou a confirmação de uma filosofia que acompanha Suyan há décadas. Para o faixa-preta, o segredo da vitória não esteve em reinventar sua estratégia, mas em confiar no Jiu-Jitsu que desenvolveu ao longo da carreira e na escola que o formou como atleta.

“A filosofia de luta da escola Carlson Gracie está comigo desde a minha faixa azul, quando tive a oportunidade de aprender com grandes ídolos da equipe e do nosso esporte, além do nosso Grande Mestre Carlson Gracie. O jogo de pressão por cima, com progressão para posições dominantes, como a pegada das costas, foi o que esteve mais presente na minha luta com o Andrei”, afirmou.

Acostumado a enfrentar especialistas nesse tipo de jogo, ele apostou naquilo que o acompanhou durante toda a carreira: pressão constante, controle posicional e progressão até posições dominantes. O plano deu certo do início ao fim, permitindo que ele passasse a guarda, chegasse às costas do adversário e controlasse o combate durante praticamente todo o tempo regulamentar.

“Estou bem acostumado a enfrentar especialistas em guarda devido às características do meu jogo, que é de quedas e pressão por cima até passar. Não tive que fazer uma estratégia tão específica para o Andrei, porque o jogo dele encaixa bem no meu estilo. Dei uma atenção no treino com atletas me puxando para a guarda fechada, pois é um jogo que ele faz e eu não queria deixar a luta travada. Passei a guarda, tentei o

joelho na barriga algumas vezes e peguei as costas dele. Só não finalizei por mérito dele, que defendeu muito bem o estrangulamento. O que fez a diferença foi eu impor meu jogo Carlson Gracie do início ao fim”, analisou.

Nova academia e novo desafio

Apesar da tranquilidade demonstrada no tatame, a preparação para o BJJ Stars exigiu um grande equilíbrio fora dele. Suyan revelou que concluiu todo o camp sem sofrer lesões, mas precisou dividir o foco entre os treinamentos e um importante momento da vida profissional: a abertura da terceira academia em Utah, nos Estados Unidos, projeto que está desenvolvendo ao lado do filho, Matheus Queiroz. Administrar essa rotina intensa sem comprometer a performance foi, segundo ele, o maior desafio antes do evento.

“O meu camp foi perfeito e finalizei sem nenhum problema de contusão. O maior desafio foi o fato de ter que dividir o meu foco, pois estou em processo de abrir a minha terceira academia aqui em Utah com o meu filho. Conciliar toda essa correria com a preparação para um evento como o BJJ Stars, que é o maior evento de luta casada do mundo, foi um grande desafio. Lutar é o mais fácil, porque são muitos anos na ativa, mas a emoção de estar em um evento como esse também traz muita responsabilidade, porque quero sempre desempenhar o meu melhor nos grandes palcos”, contou.

Se a vitória sobre Andrei consolidou sua atuação no BJJ Stars 19, o futuro já está definido. Ainda no tatame, durante a entrevista após o combate, Suyan pediu publicamente o confronto contra Marcos Barbosinha, adversário que originalmente enfrentaria antes de uma lesão provocar a mudança no card. O pedido foi prontamente atendido pela organização, que confirmou o duelo para a próxima edição do evento.

“No final da minha luta, durante a entrevista, eu pedi a luta com o Barbosa, que era o meu adversário para esse evento. Infelizmente ele se machucou e foi substituído pelo Andrei. Depois da luta, pedi novamente esse confronto e o Fepa Lopes (organizador do evento) veio até a beira do tatame confirmar essa luta para o próximo BJJ Stars. Estou feliz demais por participar do maior evento de luta casada do mundo e mais feliz ainda por saber que terei outra oportunidade, agora enfrentando um grande expoente do nosso esporte, como o professor Barbosa”, concluiu.