Como a Gorilonas resolve o maior pesadelo das academias

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No universo do Jiu-Jitsu, a busca pela evolução constante não se restringe ao refino das técnicas de combate. Grandes líderes e competidores de elite têm direcionado a disciplina e a resiliência da arte suave para o ambiente corporativo. Um belo exemplo dessa transição de sucesso é o professor GMI e atleta cascudo Jeancemy.

Jean canalizou sua paixão pelo esporte para o empreendedorismo, cofundando a Gorilonas, empresa que se tornou referência na reforma e modernização de áreas de luta. A ideia de criar o negócio surgiu de um problema real e muito comum no meio marcial: a falta de prestadores de serviço confiáveis e transparentes. Após quase ser vítima de um golpe ao tentar reformar sua própria academia, Jean decidiu que era hora de profissionalizar o mercado de instalação de lonas e tatames no Rio de Janeiro.

O que começou como um desafio cercado de desconfiança por terceiros logo se transformou em um projeto sólido. Hoje, a marca carrega no portfólio o respeito dos concorrentes e a total confiança dos clientes. O grande diferencial competitivo da Gorilonas está no DNA de quem executa o serviço, já que toda a equipe da empresa é composta por praticantes ativos de Jiu-Jitsu. Essa vivência diária faz com que eles entendam as reais dores de um professor ou proprietário de dojo. Não vendem apenas materiais, entregam soluções sob medida com lonas especializadas de alta resistência.

Com mais de 200 academias reformadas em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, a empresa se destaca pela agilidade extrema, finalizando a maioria dos projetos em apenas um dia. Para Jeancemy, cada montagem é tratada com o mesmo respeito de um campeonato importante, pois ele sabe que o dojo é o solo sagrado onde sonhos são construídos. Confira a seguir o bate-papo exclusivo em que o faixa-preta detalha sua trajetória de sucesso, dá dicas valiosas de manutenção para um dojo e explica como solicitar um orçamento. Oss!



GRACIEMAG: Que você é um competidor de elite e professor renomado todo mundo já sabe. Porém, o empreendedorismo por trás da empresa de reforma de dojos Gorilonas é novidade para muita gente. Como essa frente de trabalho começou?

JEANCEMY: Nossa empresa nasceu da necessidade. Quando precisávamos instalar uma lona em nossa antiga academia, quase fomos vítimas de um golpe. Foi naquele momento que decidimos fazer diferente e oferecer um serviço sério, com qualidade e compromisso. Começamos trabalhando com tatames e lonas, enfrentando muitas dificuldades. No início, poucas pessoas acreditavam no nosso projeto, mas nunca deixamos de acreditar. Hoje, com muito esforço e dedicação, nos tornamos uma das principais referências do Rio de Janeiro nesse segmento. Nosso objetivo é continuar evoluindo para, em breve, sermos reconhecidos como a melhor empresa do Brasil, sempre respeitando nossos concorrentes e valorizando a ética, a qualidade e a confiança dos nossos clientes.

Qual tipo de material você usa nas reformas, como é o seu modelo de negócios e como isso te diferencia no mercado?

Trabalhamos com lonas especializadas para academias de lutas e com tatames de alta qualidade. Nosso maior diferencial vai muito além dos produtos: está no atendimento e na experiência da nossa equipe. Todos que fazem parte da nossa empresa praticam Jiu-Jitsu e vivem diariamente a realidade das academias. Sabemos exatamente as necessidades dos nossos clientes porque somos usuários dos mesmos produtos que oferecemos. Não vendemos apenas lonas e tatames; entregamos soluções desenvolvidas por quem realmente vive o esporte.

Uma das reclamações mais recorrentes dos alunos nas academias tem a ver com a higiene do piso onde treinam. Quais são os principais erros que os donos de academia cometem em relação à manutenção das lonas e tatames e como a reforma da Gorilonas pode ajudar nesse problema?

Acreditamos que um tatame de qualidade vai muito além da aparência: ele precisa proporcionar segurança, conforto e um ambiente saudável para quem treina todos os dias. Um dos principais erros que muitos donos de academia cometem é focar apenas na limpeza superficial do tatame. Além da lavagem e da manutenção, é fundamental ter um cuidado constante com a higiene. Nossa prioridade é oferecer um ambiente seguro, confortável e higiênico para todos os praticantes. Por isso, seguimos padrões rigorosos na fabricação, instalação e manutenção dos tatames e lonas, garantindo mais durabilidade, conforto e, principalmente, higiene para as academias.

Quantas academias vocês já reformaram e quantas cidades já receberam os seus serviços? Quanto tempo leva em média para vocês revolucionarem o piso de uma academia?

Já montamos mais de 200 academias e temos clientes em diversos estados, como Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo. Nosso objetivo é continuar expandindo e, em breve, atender todo o Brasil. Nosso compromisso é entregar qualidade, agilidade e um acabamento impecável. Na maioria dos projetos, conseguimos concluir a instalação em apenas um dia, dependendo do tamanho da academia e da área de tatame. Trabalhamos para que nossos clientes possam voltar às atividades o mais rápido possível, sem abrir mão da qualidade que é a marca da nossa empresa.

Como a sua experiência no esporte influencia sua excelência na montagem dos dojos?

Minha experiência no Jiu-Jitsu influencia diretamente na excelência da montagem de cada dojo. Como praticante há muitos anos, eu sei exatamente o que um atleta, um professor e um aluno precisam para treinar com segurança, conforto e alto desempenho. Conheço na prática a importância de um tatame bem instalado, do tipo correto de lona, do acabamento, da absorção de impacto e da higiene do ambiente. Não enxergamos um dojo apenas como uma obra, mas como um espaço onde pessoas treinam, competem e realizam sonhos. Por isso, cada projeto é executado com atenção aos detalhes, buscando unir qualidade, funcionalidade e durabilidade. Nosso diferencial é justamente esse: somos especialistas porque vivemos o Jiu-Jitsu todos os dias.



Como os leitores da GRACIEMAG devem fazer para solicitar um orçamento da Gorilonas?

É muito simples! Basta entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp e nos enviar as medidas do espaço, ou a planta da academia, se tiver. Nossa equipe fará uma avaliação e apresentará a melhor solução para o projeto. Atendemos academias de todos os portes e oferecemos um atendimento personalizado, desde o planejamento até a instalação. Nosso compromisso é entregar um dojo com qualidade, segurança e acabamento de alto nível, sempre respeitando o prazo e a necessidade de cada cliente.