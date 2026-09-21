Carlson Gracie e GFTeam se destacam no Carioca de Jiu-Jitsu da FJJRIO

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O último final de semana foi de muito Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro. O Club Municipal recebeu o Carioca de Jiu-Jitsu da FJJRIO, que contou com equipes tradicionais no topo do pódio. Nas disputas de kimono, a Carlson Gracie ficou com a primeira colocação por equipes, seguida pela GFTeam e pela Gracie Humaitá. Já no No Gi, a GFTeam terminou no topo da classificação por equipes. A Carlson Gracie ficou com a segunda colocação, enquanto a Nova União completou o pódio em terceiro lugar.

Além do título por equipes, a competição também teve destaque individual nos absolutos. Nas disputas de kimono, o grande nome foi o atleta Rafael de Paula Oliveira, da Davila Jiu-Jitsu, que teve grande desempenho para conquistar o título da categoria pesadíssimo e também do absoluto. Já no No Gi, o destaque ficou por conta de Pablo de Oliveira Custódia, da Carlson Gracie. O faixa-preta conquistou o título da categoria meio-pesado e também levou o absoluto.

A competição também contou com uma divisão dedicada às categorias Kids, reforçando a presença das novas gerações no Jiu-Jitsu carioca. A Gracie Barra ficou com o título por equipes, seguida pela Rio BJJ, em segundo lugar, e pela Carlson Gracie, que terminou na terceira colocação.

Com disputas de kimono, sem kimono (No Gi) e nas categorias Kids, o Carioca da FJJRIO movimentou o cenário competitivo do estado e reuniu equipes tradicionais do Jiu-Jitsu em mais uma importante competição do calendário fluminense. A próxima etapa do Estadual da FJJRIO acontece nos dias 24 e 25 de outubro, quando a Arena Carioca recebe o campeonato Rei do Rio.