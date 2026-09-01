Campeão no Japão, Carlos Mota Tizil reflete sobre as vantagens e desvantagens de subir de categoria no MMA

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Carlos Mota “Tizil” terá mais um desafio internacional no próximo dia 5 de setembro, no Japão. Atual campeão do Knock Out na categoria até 57kg, o brasileiro volta à organização para enfrentar o japonês Hikaru Fukunaga, desta vez em um desafio pela divisão até 60kg. Será a segunda vez que o ex-lutador do UFC compete nessa categoria acima de seu peso habitual. Por isso, o brasileiro sabe que precisará estar atento à diferença física, principalmente à força do adversário.

“Vou lutar em uma categoria acima, então tenho que tomar cuidado com a força. Vou sentir isso na hora e ver se ele realmente tem esse poder. Se for preciso, vamos mudar o jogo durante a luta”, afirmou.

Fukunaga chega ao confronto com um cartel de 10 vitórias e quatro derrotas e experiência no boxe profissional. Para Tizil, o estilo do japonês pode proporcionar um confronto movimentado, mas ele garante estar preparado para qualquer cenário. “Ele usa bem o boxe e tem experiência no boxe profissional, mas é um cara que gosta de lutar, então vou esperar de tudo. Estou pronto para isso”, analisou.

Apesar de já ter uma estratégia definida para o combate, Tizil não descarta mudanças durante a luta. A experiência adquirida ao longo dos últimos desafios fez o brasileiro entender que é preciso estar preparado para adaptar o plano conforme o confronto se desenvolve. “Tenho uma estratégia para essa luta, mas sabemos que luta é luta. Tudo pode mudar, tudo pode acontecer. O ideal é estar pronto em todas as áreas, e eu estou”, destacou o ex-campeão da LFA.

De olho em mais um cinturão

Como a luta será realizada até 60kg, o cinturão que Tizil conquistou nos 57kg não estará em jogo. Ainda assim, o resultado pode ter grande impacto nos próximos passos do brasileiro dentro do Knock Out. Uma vitória pode abrir duas possibilidades: o retorno à divisão até 57kg para defender seu título ou uma oportunidade de disputar o cinturão dos 60kg.

A possibilidade de conquistar títulos em diferentes categorias é um reflexo do momento vivido pelo atleta. Depois de enfrentar períodos de inatividade durante a carreira, Tizil agora comemora a oportunidade de lutar com maior frequência e entende que a sequência de combates tem sido fundamental para sua evolução.

“Eu estou em um momento muito bom da minha carreira. Estou lutando com mais frequência, e eu precisava disso para evoluir. Se você olhar o meu currículo no MMA, tive aproximadamente seis anos de pausas entre as lutas, e eu estava apenas treinando. Agora estou evoluindo, lutando e fazendo meu nome crescer cada vez mais”, explicou.

A ambição, porém, vai além de uma simples vitória sobre Fukunaga. Tizil acredita que um novo triunfo poderá colocá-lo diante de mais uma disputa internacional de cinturão, desta vez em uma categoria diferente. ”Vencendo essa luta, vou disputar mais um cinturão internacional em outra categoria. Não vejo nenhum peso-mosca fora do UFC fazendo esse barulho internacional”, concluiu.