As lições de Jiu-Jitsu que levaram Vinicius Bacalhau ao Top 5 no Master 2

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Por Ivan Oliveira

O professor Vinicius Bacalhau moldou sua caminhada no tatame sob o peso de uma rotina implacável, onde o cansaço de jornadas duplas de trabalho tornava-se apenas mais um adversário a ser finalizado durante o treino da noite. Essa dedicação silenciosa e obstinada foi o alicerce que o transformou de um operário do esporte em um competidor notável, provando que o caminho até o topo exige muito mais do que talento bruto: exige uma força mental inabalável.

Hoje, consolidado entre os destaques da categoria Master 2, Vinicius colhe os frutos de uma filosofia baseada na honra e na constância. Ao acumular títulos internacionais e cravar seu espaço no Top 5 do ranking mundial da IBJJF, o faixa-preta não apenas defende o legado de sua linhagem, mas também serve de bússola para novos talentos que sonham com as arenas internacionais.

Nas linhas a seguir, ele abre o jogo sobre os códigos de conduta que regem o topo do pódio, os bastidores de suas maiores conquistas e revela a principal lição que aprendeu com seu mestre Adilson Lima, o “Bitta”.

GRACIEMAG: Quem são os professores que moldaram o seu Jiu-Jitsu e qual é a maior lição que você aprendeu com eles?

VINICIUS BACALHAU: Meu primeiro mestre foi o Adilson Lima “Bitta”, que me graduou da faixa-branca à preta. Uma das maiores lições que aprendi com ele foi uma expressão que ele sempre usava, “nunca venda seu peixe barato.” Significa brigar até o fim e isso eu levo não só na luta mas em todas as áreas da vida.

Quais foram as suas grandes conquistas ao guerrear nas arenas do BJJ?

Atualmente estou competindo no cenário mundial tentando disputar os maiores campeonatos da IBJJF. Estou no Top 5 do ranking da minha categoria, faixa-preta Master 2. Em 2025, fui campeão internacional master, campeão no Curitiba Pro, no São Paulo Pro, campeão de alguns opens… Em 2026, fui campeão sul brasileiro.

Qual é o segredo para transformar um lutador mediano num grande campeão?

O segredo é a constância e disciplina. Fazendo tudo certo treinando e se alimentando bem na hora certa, vai acontecer!

Qual foi o principal conselho que você escutou ao longo da sua carreira e como isso mudou a sua vida?

Quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve. Escutei essa frase de um grande amigo meu há 20 anos atrás e isso mudou o rumo da minha vida.



Quais são as dicas que você costuma dar a quem tem o sonho de se tornar um competidor Jiu-Jitsu de sucesso?

Trabalho duro compensa! Se fizer tudo certo e honrar a Deus na hora certa, vai acontecer!

O caminho até a faixa-preta é longo e cheio de provações. Quais foram os maiores sacrifícios que você precisou fazer para alcançar essa graduação?

Os maiores sacrifícios foram conciliar a rotina de trabalho e treino. Durante anos trabalhei de 8h da manhã até a meia-noite em dois empregos e ainda arrumava tempo para treinar Jiu-Jitsu.

Você convive na academia e nas arenas com grandes nomes e mentes brilhantes da arte suave. Existe algum código ou padrão comportamental em comum que você percebe em todos os grandes campeões?

Eles estão sempre ativos. Nunca param. Vejo o Robson Moura como referência, o cara é inúmeras vezes campeão mundial, hall da fama do Jiu-Jitsu, e não falta um dia de treino e preparação.

Qual é o maior desafio de conciliar a rotina de treinos, as aulas como professor de BJJ e as demais tarefas do cotidiano?

É um pouco cansativo, mas prazeroso. Quando você vê seus alunos evoluindo e vivendo o estilo de vida do BJJ, falando que o Jiu-Jitsu mudou a vida deles… Bem, isso compensa todo o esforço. É uma grande realização para mim.