Após dobradinha da Gorila Team, Jeancemy dá dicas a jovens promessas do BJJ

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O professor Jeancemy, nosso GMI à frente da Gorila Team BJJ, no Rio de Janeiro, obteve uma conquista muito especial no Rio Spring 2026. “Meu aluno João Pedro Barbosa, faixa-verde de apenas 15 anos, foi campeão na categoria superpesado, e eu também fui campeão no mesmo dia”, conta Jean. “De um lado, minha trajetória como atleta faixa-preta e multicampeão; do outro, a evolução de um jovem atleta que estou formando dentro do Jiu-Jitsu.”

Emocionado, Jean continua a análise: “Para mim, o mais importante não é apenas o resultado, mas o significado disso. São gerações diferentes, vivendo suas próprias jornadas, mas conectadas pelo mesmo esporte, pela disciplina e pelo trabalho diário no tatame.”

No embalo dessa emblemática conquista da dupla da Gorila Team BJJ, GRACIEMAG pediu que o professor Jean listasse cinco conselhos fundamentais aos jovens competidores que estão em ascensão nas arenas da arte suave.

Veja o que Jean respondeu:



1. Todo vencedor teve medo de falhar. Encare as crises e temores como mais um obstáculo simples – trata-se de mais um degrau, não uma montanha inóspita.

2. “A dor é inevitável. O sofrimento é opcional”. Caiu? Levante e evite o drama.

3. Cerque-se de pessoas positivas e que acrescentem valores à sua vida.

4. Seja honesto e conheça profundamente a si mesmo.

5. Não permita que a vaidade e o orgulho das primeiras vitórias se tornem uma armadilha para sua evolução. A vaidade tola é para aqueles que satisfazem com simples migalhas.