Anatomia de uma grande conquista, por Rafa Ribeiro

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Por Rafael Ribeiro*

Kennedy Maciel não venceu o ADCC 2026 por talento nem por herança. Ele exibiu, uma a uma, todas as competências que um atleta precisa reunir para vencer um evento de alta performance. Vale anotar item por item. Mas antes vamos voltar um pouquinho no tempo…

Em agosto de 2024, em Las Vegas, Kennedy Maciel foi eliminado das quartas de final do ADCC por Josh Cisneros: 0 a -1. Ele não perdeu por ponto. Perdeu por uma punição.

Em setembro de 2011, em Nottingham, Rubens “Cobrinha” Charles perdeu a final do ADCC para Rafael Mendes pelo mesmo placar — 0 a -1, ponto negativo por puxar para a guarda.

Pai e filho, treze anos de distância, eliminados do maior torneio de grappling do mundo pelo mesmo número. E os dois voltaram depois para vencer. Eu poderia escrever a matéria inteira sobre essa coincidência. Mas ela é só a porta de entrada. O que aconteceu em Cracóvia nos dias 12 e 13 de setembro deste ano é mais interessante do que uma simetria bonita: foi uma campanha em que praticamente todas as competências que sustentam uma performance de alto nível apareceram, em sequência, na mesma chave, no mesmo atleta.

Isso é raro. Eu trabalho com alto rendimento há quase três décadas e posso contar nos dedos as campanhas que dão para usar como material didático inteiro. Normalmente o atleta exibe duas, três dessas competências e compensa o resto com talento ou com sorte de chaveamento. O Kennedy exibiu todas. Vamos por partes.

1. Dominar o regulamento

Duas das quatro vitórias dele vieram por decisão dos árbitros. Ele bateu Fabrício Andrey nas quartas e Diego “Pato” Oliveira — o número 1 da chave — na semifinal, sem nenhum ponto decidindo a questão. Isso não é detalhe.

O ADCC é o único grande torneio do nosso esporte em que metade do tempo regulamentar não tem pontuação, em que a passividade é punida com ponto negativo e em que, no empate, três árbitros decidem quem forçou mais o combate. Vencer por decisão duas vezes significa passar mais de quarenta minutos de luta sendo lido como o agressor, sem se expor a contra-ataque e sem acumular punição. É uma corda bamba: você precisa parecer o dono da luta sem tomar risco desnecessário contra um finalizador de elite.

E o regulamento cobrou caro de alguns atletas em Cracóvia. Não por ignorância — esse nível de competidor conhece a regra de cor. Cobrou porque administrar o regulamento sob pressão, cansado, com o placar zerado e o relógio correndo, é uma habilidade diferente de conhecê-lo.

Dois anos antes, foi exatamente aí que Kennedy perdeu. Treze anos antes, foi exatamente aí que o pai dele perdeu uma final.

Regulamento é técnica. E é uma das menos treinadas no Jiu-Jítsu brasileiro. Nós treinamos golpe com obsessão. Raramente treinamos a regra com a mesma seriedade, e menos ainda treinamos a regra sob fadiga, que é quando ela decide campeonato.

2. Estudar

O Cobrinha repete há anos que estudar é uma das chaves do sucesso dele. Não é força de expressão nem frase de entrevista.

Estudo tático do adversário: o que ele ataca, de onde ataca, qual o lado dominante, o que ele faz quando está atrás no placar, como reage quando a luta trava. Estudo do ambiente: o formato da chave, o tempo entre as lutas, o comportamento da arbitragem naquele evento específico, o tamanho da arena, o barulho, o fuso.

O efeito prático disso é um só, e é enorme: o atleta que estudou chega ao tatame com menos decisões a tomar, porque já tomou a maior parte delas antes. Cada decisão que você antecipa é reserva que sobra para o que não dava para prever.

Quando você vê um atleta parecendo calmo diante de um adversário perigosíssimo, na maior parte das vezes o que você está vendo não é temperamento. É familiaridade construída semanas antes, longe da câmera.

3. Defender na hora certa

Olhe por quem ele passou.

Diego Pato é um dos finalizadores de perna mais temidos do mundo — o mesmo homem que aplicou nele um Z-lock no ADCC de 2022 e o tirou de circulação por mais de um ano. Gavin Corbe chegou à final finalizando Dominic Mejia e Ryoma Anraku, os dois com inside heel hook.

O Kennedy atravessou os dois ataques de perna mais perigosos daquela chave, incluindo o homem que já o havia machucado seriamente, e não foi finalizado uma única vez. Terminou finalizando por cima, com um ataque de braço.

Numa edição em que quase metade das 103 lutas terminou em finalização, isso não é sorte. Isso é defesa treinada como sistema — saber quando a posição pode ser cedida e quando ela precisa ser defendida com tudo.

E aqui está o ponto que quase ninguém entende sobre defesa no alto rendimento: ela não é o que impede você de perder. Ela é o que te habilita a ganhar.

Sobreviver às entradas certas é o que constrói a oportunidade ofensiva quinze minutos depois. Quem defende bem pode esperar. Quem não defende bem precisa resolver rápido — e quem precisa resolver rápido contra um atleta de elite normalmente não resolve.

4. Decidir bem quando o corpo já não ajuda

Agora o número que mais me interessa do evento inteiro: 28 minutos e 41 segundos.

Foi esse o tempo de luta quando o triângulo de braço fechou na final. Some o contexto. Dois dias de torneio. Uma semifinal que também foi para a prorrogação. E um corte de peso para os 66kg — um processo duro, que cobra caro dias antes de a primeira luta começar e cuja fatura costuma vencer exatamente na quarta luta do fim de semana.

Quem trabalha com atleta de combate sabe o que acontece com um ser humano nesse ponto. Ele não perde o que sabe tecnicamente. O que ele perde é velocidade — física e cognitiva.

O processo de entendimento da luta fica prejudicado. A decisão demora mais para sair e, quando sai, sai menos assertiva. O atleta continua enxergando a oportunidade, só que dois segundos depois da hora, e dois segundos depois da hora é tarde demais nesse nível.

Fechar um ataque que exige leitura fina de ângulo aos 28 minutos e 41 segundos é a assinatura de um sistema de preparação que sustentou a capacidade de decidir até o último minuto. Capacidade aeróbia, tolerância à fadiga, exposição planejada a situações extremas no treino, sono, fisioterapia contínua, corte de peso bem conduzido.

“Ele é calmo” é a explicação preguiçosa. A explicação correta é que ele chegou ao minuto 28 ainda com combustível para pensar.

5. Conseguir escutar

E é exatamente nesse ponto de desgaste que entra o córner.

Cobrinha não estava ali gritando incentivo genérico. Estava reforçando, de forma precisa, o que o filho precisava executar naquele instante — a instrução técnica que o atleta exaurido não consegue mais gerar sozinho. E quando a situação apertou de verdade, ele trocou de registro: saiu da técnica e foi para a mentalidade, para o querer mais.

Saber quando fazer essa troca é o que separa um bom córner de um córner decisivo. Instrução técnica demais, num atleta que já não processa, vira ruído.

Motivação demais, num atleta que só precisa de uma correção de pegada, é desperdício de um dos poucos segundos em que ele ainda consegue ouvir.

Mas o outro lado é ainda mais difícil. Receber informação externa no minuto 25 de luta é uma habilidade específica, e rara. O atleta sobrecarregado ouve som, não ouve conteúdo.

Treinar alguém para continuar escutando sob carga exige que ele confie na informação externa mais do que confia no próprio instinto naquele instante — e o instinto, ali, está gritando.

Essa relação não nasceu em Cracóvia. Ela foi construída em anos de treino, e é por isso que funcionou no único momento em que precisava funcionar.

6. Carregar o sobrenome

Tem um peso na campanha do Kennedy que não aparece em nenhuma súmula e que, na minha leitura, é a parte mais difícil de tudo. Ele é filho do Cobrinha.

Não filho de um bom competidor. Filho de um dos maiores vencedores da história do BJJ: campeão mundial da IBJJF de 2006 a 2009 e de novo em 2017, tricampeão do ADCC, membro da turma inaugural do Hall da Fama do ADCC e o primeiro atleta da história a completar o Super Grand Slam — Europeu, Pan, Brasileiro, Mundial e ADCC no mesmo ano.

O apelido competitivo do Kennedy, o que aparece na ficha dele, é “Cobrinha Jr.”. Foi assim que ele anunciou o próprio título nas redes. A comparação não é uma coisa que as pessoas fazem com ele; é o nome com que ele entra no tatame.

Em 2019, ele estreou no ADCC entrando na vaga do próprio pai. Chegou à final e perdeu. Nas duas edições seguintes, caiu cedo. São sete anos ouvindo a mesma frase — “o filho do Cobrinha ainda não ganhou” — dita com carinho, o que de certa forma é pior, porque você não pode nem reagir. Só que aqui está a parte bonita, e ela é o coração desta matéria.

O que o Kennedy herdou não foi um homem invencível. Foi um homem que perdeu. O Cobrinha disputou o ADCC e perdeu a final. Voltou dois anos depois e perdeu a final de novo — para o mesmo adversário, Rafael Mendes, nas duas. A segunda por 0 a -1, aquele mesmo placar.

Foi só na terceira campanha, em 2013, aos 33 anos, que ele venceu. E venceu batendo justamente Rafael Mendes na final. Depois disso veio 2015. Depois 2017.

Dois perdidos, três ganhos.

Ou seja: o garoto de 16 anos que estava na arquibancada em 2013 vendo o pai ser campeão não estava assistindo a um talento inevitável se confirmar. Estava assistindo a um homem acertar na terceira tentativa contra o sujeito que já o tinha derrotado duas vezes. Essa é a herança de verdade. Não o sobrenome. A cena.

7. O ambiente

Tem um tema que eu venho estudando e que esse caso ilustra melhor do que qualquer exemplo corporativo. Existe uma crença difundida de que equipe vencedora se monta contratando os melhores. Você junta gente excepcional na mesma sala e espera que a soma produza excelência. Na prática não é o que acontece.

Um grupo de pessoas excepcionais reunidas apenas porque são excepcionais entrega menos do que um grupo de pessoas comprometidas com o mesmo

propósito. O que determina resultado coletivo não é o nível individual médio. É o comprometimento com o propósito. Ambiente com propósito claro transforma gente boa em equipe brilhante.

Ambiente sem propósito transforma gente excepcional num amontoado de agendas individuais que se estorvam.

Eu vejo isso todos os dias, nos dois sentidos. Já vi equipe com menos recursos e menos nomes render mais do que equipe montada a peso de ouro, simplesmente porque todo mundo ali sabia o que estava construindo e estava disposto a pagar o preço. E já vi o contrário: talento sobrando, resultado faltando, porque ninguém compartilhava de fato o mesmo objetivo.

Agora aplique isso ao Kennedy.

Ele não herdou técnica. Herdou ambiente. Cresceu dentro de uma casa e de uma academia em que o pai, campeão mundial já consagrado, com mais de 35 anos, treinava sete horas por dia em período de camp. Esse tipo de informação não chega a um filho como discurso. Chega como normalidade. A criança não ouve dizer que dedicação extrema é o padrão; ela vê que é.

Ele viu de perto o corte de peso, a fisioterapia, a frustração da derrota, o retorno ao treino na segunda-feira seguinte à derrota. Viu o pai perder duas finais de ADCC e voltar. Viu o pai ganhar três.

E, em 2013, estava na arquibancada quando o sonho foi plantado. Ele mesmo conta assim: um garoto vendo o próprio herói fazer algo que parecia impossível, sem imaginar que aquele momento carregaria por mais de uma década.

Não foi plano de carreira. Foi um ambiente que tornou o propósito visível e o comprometimento banal.

E essa é a diferença que quase ninguém mede. Quando o propósito é claro desde cedo, o atleta não precisa negociar consigo mesmo todo santo dia para cumprir a rotina. A rotina já é quem ele é. Ele não gasta energia decidindo se vai treinar. Ele gasta energia treinando. É daí que sai a frase que ele escreveu no dia seguinte ao título.

8. Amar o processo

A frase é curta: “Aprendi a amar o processo.”

Ela aparece num texto em que o Kennedy organiza a própria história em quatro tempos — o que viu o pai fazer em 2013, a lição que a derrota de 2019 deixou, os anos anônimos no meio e o sonho realizado em 2026 — e que termina com o título dedicado ao pai.

Eu quero ser bem claro sobre o que “amar o processo” significa na prática, porque a frase virou estampa de camiseta e perdeu o peso.

Preparei o Mahamed Aly especificamente para o ADCC de 2019, e trabalhei com diversos outros campeões mundiais de Jiu-Jítsu ao longo dos anos. Mais recentemente, venho atuando no automobilismo, que é uma escola brutal nesse aspecto: o piloto depende de um número enorme de variáveis que não estão sob o controle dele — carro, equipe, estratégia, clima, trânsito de pista, o erro do outro — e mesmo assim precisa entregar o máximo da parte que é dele, todo santo dia, sem garantia nenhuma de que aquilo vai virar resultado no domingo.

É justamente aí que a frase revela o que ela quer dizer. Amar as coisas boas é fácil. Qualquer um ama o pódio, o hino, a foto, o abraço no córner, o reconhecimento. O que separa quem se mantém no alto nível por dez, quinze anos é ter aprendido a amar as coisas difíceis como necessárias:

• Amar o cardio.

• Amar o treino de força.

• Amar as cobranças.

• Amar a fisioterapia.

• Amar dormir e acordar nos horários.

• Amar dizer não a compromissos pessoais que atrapalham o processo. • Amar a dieta e o corte de peso.

Amar a ponto de elas se tornarem fáceis e prazerosas. Não toleradas. Prazerosas.

Essa é a diferença entre disciplina e amor ao processo. Disciplina é força de vontade, e força de vontade é um recurso que acaba. Acaba no terceiro ano, acaba depois da segunda derrota, acaba quando a lesão chega. Amor ao processo é o que sobra quando a força de vontade acaba.

Um atleta que precisa vencer a si mesmo todo dia para cumprir a rotina não dura sete anos tentando. Ele abandona na segunda decepção.

A lista

Então vamos recapitular o que Kennedy Maciel exibiu em dois dias, em Cracóvia, para virar campeão do ADCC:

Domínio do regulamento. Estudo tático e de ambiente. Defesa como sistema, não como reação. Capacidade de decidir bem sob fadiga extrema. Habilidade de escutar o córner no pior momento possível. Maturidade para carregar um sobrenome pesado sem quebrar. Um ambiente que lhe deu propósito antes de lhe dar técnica. E amor genuíno por um processo que ele repetiu por sete anos sem garantia nenhuma de que daria certo.

Repare no que não está nessa lista: talento.

Não porque ele não tenha — tem, e muito. Mas porque talento não é o que separa o décimo do primeiro numa chave de ADCC.

Todos ali têm talento. Todos ali treinam. O que separou foi o resto.

E o resto se treina.

*Rafael Ribeiro é preparador esportivo. Ministra cursos de extensão e pós-graduação. Foi responsável pela preparação esportiva de profissionais de Jiu-Jitsu como Isaque Bahiense, Mahamed Aly e Pedro “Paquito” Ramalho e Michael Langhi, entre outros campeões. Instagram: @rafaribeirojj