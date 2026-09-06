A trilogia mais decisiva da temporada 2026 da Copa Prime

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A temporada 2026 da Copa Prime de Jiu-Jitsu entra agora em sua fase mais decisiva. No dia 13 de setembro, em Porto Alegre, começa a Grand Prime, trilogia que concentra duas das maiores disputas desta reta final: a conquista do GOLD CARD, passaporte que garantirá aos campeões da trilogia um lugar na Copa dos Campeões, e pontos fundamentais para a definição do TOP RANKING 2026.

O GOLD CARD representa mais do que uma classificação. É o direito conquistado no tatame de chegar ao palco em que estarão reunidos os grandes campeões da temporada.

Ao longo do ano, atletas garantiram seu lugar através da Summer Prime, da Tríplice Coroa e do Card Especial. Agora, a Grand Prime fecha esse ciclo e define os nomes que completarão o seleto grupo da Copa dos Campeões 2026.

E enquanto alguns atletas entram na Grand Prime em busca desse passaporte, outros chegam às três etapas defendendo posições, encurtando diferenças e somando pontos que podem definir quem terminará o ano consagrado como TOP RANKING de sua categoria.

Por isso, cada luta ganha um significado ainda maior. De um lado, o GOLD CARD e a oportunidade de chegar à Copa dos Campeões. Do outro, uma temporada inteira em jogo na corrida pelo TOP RANKING 2026.

É nesse cenário que começa a Grand Prime. As inscrições estão abertas pelo site prosports.soucompetidor.com.br.

PASSAPORTE GRAND PRIME: Para os atletas que pretendem disputar toda a trilogia, a organização disponibilizou o Passaporte Grand Prime, que reúne antecipadamente as inscrições para as três etapas: 13 de setembro, 18 de outubro e 8 de novembro.

O passaporte poderá ser adquirido até o dia 9 de setembro, às 15h, com possibilidade de pagamento em até três vezes no cartão.

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